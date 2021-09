Cronaca dal Mondo

Da settimane ormai la principessa Charlène di Monaco è al centro del gossip e dei rumors mondiali. La sua lunga assenza dal Principato e le sue misteriose condizioni di salute hanno insospettito i più, ma cosa sta succedendo davvero? Nella giornata di venerdì 3 settembre è stato reso noto che la moglie del Principe Alberto è stata ricoverata d’urgenza dopo un collasso dovuto ai problemi di salute che sta attraversando.

Le sue condizioni attuali sono state rese note attraverso un comunicato ufficiale divulgato da una delle associazioni benefiche alle quali Charlène è devota. Il gossip però impazza e i più si chiedono se davvero la lunga assenza della principessa sia dovuta solo alle sue condizioni di salute.

Come sta la principessa Charlène: le sue condizioni dopo il collasso

Charlène di Monaco è stata ricoverata d’urgenza tre giorni fa, sotto falso nome, presso il Netcare Alberlito Hospital dopo quella che è stata definita “un’emergenza medica” causata da complicazioni legate alle cure mediche alle quali si sta sottoponendo, a causa di una brutta infezione contratta lo scorso maggio.

A rendere note le condizioni di salute della principessa Charlène di Monaco è stata una delle associazioni benefiche alle quali si dedica lei stessa, e per le quali aveva lasciato Monaco mesi fa, si legge: “Sua altezza serenissima, la principessa Charlène di Monaco è stata trasportata d’urgenza in ospedale in ambulanza nella tarda serata di mercoledì, dopo aver avuto un collasso dovuto a complicazioni alla brutta infezione a orecchie, naso e gola che ha contratto in maggio“.

Nel comunicato si legge ancora: “Il suo team medico sta al momento valutando le sue condizioni, ma la principessa è stabile“.

Che cosa sappiamo del nuovo problema di salute di Charlène

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, la principessa Charlène è stata trattata come un VIP patient e si troverebbe in un’area riservata della struttura ospedaliera. Il collasso potrebbe essere correlato alle cure alle quali la principessa si sta sottoponendo da mesi.

Stando a quanto reso noto fino ad ora, lo scorso maggio la moglie del principe Alberto di Monaco si era recata in sud Africa per partecipare ad una spedizione organizzata da una delle sue associazioni ambientaliste a sostegno dei rinoceronti.

In quell’occasione Charlène ha contratto una brutta infezione naso, gola, orecchie talmente grave che l’ha portata ad essere sottoposta ad un delicatissimo intervento al cervello. Da allora per Charlène è iniziata una lunga convalescenza che le ha impedito di viaggiare e tornare nel Principato.

Le voci sulla crisi tra Charlène e Alberto

I problemi di salute della principessa Charlène hanno alimentato i rumors su una presunta crisi nella coppia reale. Ad alimentare le voci ci sarebbe stata anche la presenza di Nicole Coste, ex assistente di volo che ha avuto due figli dal principe, Alexandre (18) e Jasmine, insieme appunto al figlio al ballo della Croce Rossa monegasca proprio accanto ad Alberto.

Inoltre, il Times ha riferito che il commentatore francese Stèphane Bern avrebbe dichiarato che quando è a Monaco, la principessa Charlène non dimori nel palazzo, bensì in una lussuosa residenza privata; un appartamento in centro. Le voci non si fermerebbero qui, nonostante le dichiarazioni fatte in passato dalla stessa principessa, ovvero che suo suo marito le confidi tutto e che lei è “100% al suo fianco“, le sue apparizioni pubbliche si sono fatte sempre meno in territorio monegasco, l’ultima infatti risale al 27 gennaio scorso.

Lo scorso anno, riferisce sempre il Daily Mail, la principessa pare avesse lamentato la difficoltà che si nasconde dietro la sua vita pubblica. Quello che più patirebbe Charlène di Monaco sarebbe la lontananza da amici e famigliari.

Nonostante le voci insistenti sulla crisi tra i due, in occasione del loro decimo anniversario di matrimonio la principessa ha voluto omaggiare l’occasione con un tenero video. Il principe Alberto e i figli l’hanno poi raggiunta in sud Africa. Anche qui però, gli esperti di linguaggio del corpo hanno commentato le immagini affermando che si tratterebbe dell’ennesima riprova della distanza fisica tra i due, che ormai sarebbe enorme.