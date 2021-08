Charlène e Alberto di Monaco di nuovo insieme: le immagini del loro abbraccio dopo le voci sul divorzio

Gossip

I sudditi del Principato di Monaco possono tirare un sospiro di sollievo, o almeno questo è quanto suggeriscono le ultime immagini condivise dalla principessa Charlène sul suo profilo Instagram. Negli scatti lei e il principe Alberto posano felici e abbracciati. Il post dell’ex nuotatrice arriva dopo mesi di indiscrezioni sulla loro storia. Pochi giorni fa si è addirittura parlato del possibile divorzio fra la coppia reale.

La principessa Charlène e il principe Alberto di nuovo insieme dopo mesi difficili

Dopo mesi di lontananza, la principessa Charlène e il principe Alberto si sono incontrati. La coppia reale non si è ritrovata a Monaco, ma in Sudafrica, dove Ranieri è arrivato in compagnia dei figli in questi giorni.

Qui, l’ex nuotatrice vive ormai da tempo, avendo spiegato che una grave infezione a naso, orecchie e bocca le impedisce di muoversi con l’aereo per raggiungere il principato. Ieri la principessa ha condiviso alcune immagini del loro incontro su Instagram. Negli scatti l’ex nuotatrice posava con i bambini che l’abbracciavano dolcemente, mentre il marito appariva più distante.

Proprio guardando queste immagini i più maligni avrebbero potuto pensare che il distacco fra Charlène e Alberto potesse essere dovuto in realtà alla crisi di coppia della quale da giorni si parla.

Le voci di un’imminente divorzio hanno destato l’attenzione dei sudditi di Monaco, che in queste ore saranno rimasti piacevolmente sorpresi alla vista di nuove immagini.

Charlène e Alberto stretti in un abbraccio: le tanto attese immagini di coppia

La principessa Charlène e il principe Alberto stretti in un abbraccio. Questa è l’immagine che poche ore fa è apparsa sul profilo Instagram della moglie del reale monegasco. Charlène ha condiviso due scatti in cui lei e Alberto posano felici e abbracciati.

Nel primo la coppia si stringe su un balcone che si affaccia sulla foresta. Entrambi indossano abiti comodi e scuri e un capello a tesa larga per coprirsi dal sole. I loro volti sono molto vicini e loro sorridono guancia contro guancia.

Nella seconda immagine Alberto cinge Charlène per un fianco e lei posa le braccia sulle sue spalle, quasi a farsi sorreggere. Il principe sorride felice e anche la principessa, immortalata probabilmente mentre sta parlando, mostra un leggero sorriso. Il volto dell’ex nuotatrice sembra mostrare leggeri segnali di stanchezza, cosa più che comprensibile, considerati i problemi di salute ormai noti a tutti.