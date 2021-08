Charlène di Monaco, il principe Alberto e i figli Jacques e Gabriella le fanno visita dopo la terza operazione

Gossip

Da settimane i sudditi del Principato di Monaco osservano con apprensione la famiglia reale. La principessa Charlène, da 10 anni sposata con il principe Alberto, non torna a palazzo da quasi tre mesi, per via di alcuni problemi di salute emersi durante un suo viaggio in Sudafrica. Nelle ultime ore, l’ex nuotatrice è stata sottoposta a un nuovo intervento e la sua famiglia ha promesso di raggiungerla presto.

Charlène di Monaco operata di nuovo: intervento di 4 ore in Sudafrica

Lo scorso 1° luglio, Charlène e Alberto di Monaco hanno celebrato il decimo anniversario del loro matrimonio. Sfortunatamente però, la coppia non ha potuto vivere insieme questo importante traguardo, perché la principessa è bloccata da mesi in Sudafrica.

Qui, l’ex nuotatrice si era recata in primavera per vivere un’esperienza nella natura, insieme ad associazioni specializzate nel soccorso agli animali. Dopo un periodo di attività però era stata costretta a fermarsi, per via una grave infezione che avrebbe intaccato orecchio, naso e gola.

Nel weekend appena trascorso, il Principato di Monaco ha comunicato che la principessa ha dovuto subire un intervento, il terzo da quando si trova in Sudafrica. L’operazione di Charlène è durata 4 ore e ha richiesto l’anestesia totale.

Al momento non è noto il motivo di quest’ennesimo intervento.

Il principe Alberto e i figli in volo verso Charlène: il viaggio in Sudafrica

Mentre in Sudafrica la principessa Charlène stava entrando in sala operatoria, sul profilo Instagram del principe Alberto di Monaco sono apparsi alcuni comunicati stampa ufficiali. “Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlène deve subire oggi, venerdì 13 agosto, un’operazione di quattro ore sotto anestesia generale” ha informato il sovrano. “Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto e i Loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella La raggiungeranno durante il Suo periodo di convalescenza” annuncia il portavoce di Alberto.

Poche ore dopo è apparso anche un secondo comunicato contenente aggiornamenti sull’esito dell’intervento. “In seguito all’operazione di Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlène di oggi, Sua Altezza Serenissima il Principe ha voluto dare notizie della Sua sposa” si legge nel foglio proveniente da Palazzo. “L’intervento è andato bene, la Principessa si riposa e noi pensiamo affettuosamente a lei“ comunica il principe parlando per sé e per i suoi bambini.

Il principe Alberto e i figli in Sudafrica per Charlène: le indiscrezioni sul viaggio

A causa dei delicati interventi subiti, Charlène di Monaco non può attualmente viaggiare in aereo. I medici hanno infatti sconsigliato fortemente questa possibilità. “Inizialmente avrei dovuto restare qui dai 10 ai 12 giorni, sfortunatamente, ho avuto un problema alle orecchie e ho scoperto attraverso i medici che ho avuto un’infezione sinusale abbastanza seria” aveva spiegato qualche tempo fa a Radio 702, emittente sudafricana.

Nelle ultime ore, la rivista People ha confermato che presto il principe Alberto e i principini Jacques e Gabriella voleranno in Sudafrica per incontrare la Principessa Charlène.

Lei stessa aveva rivelato tempo fa che il suo ritorno a Monaco non sarebbe potuto avvenire prima della fine di ottobre.