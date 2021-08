Charlène e Alberto di Monaco di nuovo insieme, con loro ci sono anche i figli: le foto dell’atteso incontro

Gossip

La famiglia reale di Monaco si è finalmente riunita. Dopo mesi trascorsi lontani, il Principe Alberto, il principino Jacques e la principessa Gabriella hanno preso il volo e hanno raggiunto Charlène in Sudafrica. Le prime immagini del loro incontro sono state condivise su Instagram e sembrano dare risposta ai dubbi sul matrimonio della coppia reale. Dagli scatti emerge anche un dettaglio simpatico sulla figlia dei monarchi.

Alberto di Monaco mantiene la promessa e vola da Charlène

Da tempo in sudditi del Principato di Monaco e i fan della casa reale si domandando cosa stia accadendo fra la principessa Charlène e il Principe Alberto.

Come è ormai noto, lei sta vivendo da maggio in Sudafrica, dove si era recata per seguire i progetti di alcune associazioni, contraendo poi un’infezione a orecchio, naso e gola. Dopo 3 operazioni chirurgiche e circa 3 mesi di lontananza da casa, in molti hanno iniziato a temere che fra lei e suo marito potesse esserci una crisi di coppia.

I medici della Principessa avevano fatto sapere che a causa delle sue condizioni di salute non avrebbe potuto prendere l’aereo per qualche tempo. Alberto aveva invece riferito la sua intenzione di volare dalla moglie con i figli Jacques e Gabriella.

Pochi giorni fa, fonti molto vicine alla coppia avevano parlato di una situazione davvero critica fra i due coniugi, arrivando ipotizzare l’imminente divorzio.

Contro ogni presagio e in barba alle malelingue, la famiglia reale ha stupito tutti in queste ore, con uno scatto pubblicato sul profilo Instagram di Charlène. Alberto ha mantenuto la sua promessa ed è volato da lei con i figli.

La famiglia reale riunita in Sudafrica: le foto di Charlène, Alberto, Gabriella e Jacques

Poche ore fa, sul profilo Instagram della principessa Charlène di Monaco sono apparsi gli scatti che in tanti stavano attendendo da giorni.

Nelle immagini l’ex nuotatrice posa al fianco del marito Alberto e dei figli Gabriella e Jacques, che l’hanno raggiunta in Sudafrica. La famiglia è ritratta all’aperto, in mezzo al verde e sui loro volti compaiono dei sorrisi rilassati. La principessa ha condiviso in totale 5 scatti. Nel primo e nell’ultimo sono protagonisti tutti i membri della famiglia. Nel secondo e nel quarto i due principini giocano a piedi nudi su un albero. Nel terzo invece lei e il figlio Jacques siedono sul prato abbracciati e baciati dal sole.

Ad accompagnare le immagini condivise su Instagram, la principessa Charlène ha voluto aggiungere un personale commento.

“Sono così entusiasta di riavere la mia famiglia con me“ ha scritto la sovrana monegasca. La moglie del principe Alberto ha inoltre voluto inserire un riferimento a un dettaglio che molto probabilmente sarà saltato agli occhi di molti fra i suoi follower.

“Gabriella ha deciso di tagliarsi i capelli da sola“ ha spiegato la Charlène, riferendosi al drastico taglio della frangetta della principessina. “Scusa mia Bella, ho fatto del mio meglio per aggiustarli“ ha concluso ironica rivelando ai fan il divertente retroscena.