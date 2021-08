Brutte notizie dal Principato di Monaco: “Il divorzio di Alberto e Charlène è imminente”. La rivelazione choc

Gossip

Sulla casa reale di Monaco aleggia da mesi l’ombra di un mistero che non riesce a trovare soluzioni. La principessa Charlène manca da palazzo ormai da circa 3 mesi, per via di problemi di salute emersi durante un viaggio in Sudafrica, che l’hanno costretta a subire già 3 operazioni. Secondo i più sospettosi, lei e il principe Alberto nasconderebbero in realtà una profonda crisi di coppia. Dopo settimane di indiscrezioni, una fonte molto vicina alla coppia parla addirittura di imminente divorzio.

Charlène lontana da Monaco: cos’è successo alla moglie del principe Alberto

Lo scorso maggio, la principessa Charlène di Monaco ha lasciato il Principato per raggiungere il Paese che le ha dato i natali: il Sudafrica.

Qui la moglie del principe Alberto avrebbe dovuto seguire per un periodo il lavoro di alcune associazioni per la salvaguardia della fauna locale, ma un’infenzione a orecchio, naso e gola l’ha costretta al riporso e l’ha portata a subire ben 3 operazioni chirurgiche. In molti in questi mesi hanno visto nell’allontanamento di Charlène una celata crisi coniugale, ma né lei, né Alberto hanno mai confermato le voci.

Recentemente inoltre, il principe ha condiviso su Instagram aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex nuotatrice, annunciando l’imminente viaggio in compagnia dei loro figli, per andare a farle visita.

Nonostante le comunicazioni dell’ultimo periodo però, non si arrestano i gossip sulla loro relazione. Ad alimentarli ora arrivano le dichiarazioni di alcune persone molto vicine alla coppia.

Crisi coniugale fra Charlène e Alberto di Monaco: voci sempre più insistenti

Negli ultimi giorni le voci sull’imminente divorzio fra Charlène e Alberto di Monaco si sono fatte sempre più insistenti e secondo alcune la via del divorzio sarebbe ormai la sola percorribile. Nei giorni scorsi, il settimanale tedesco Bunte ha riferito non solo che la principessa sarebbe pronta a lasciare il marito, ma che addirittura starebbe già in cerca di una nuova casa a Johannesburg.

Qui, spiega la rivista, l’ex nuotatrice potrebbe fondare una società insieme all’amica milionaria Colleen Glaeser.

Come riporta LaPresse, anche l’esperto reale Stéphane Bern avrebbe descritto il viaggio in Sudafrica di Charléne come un “allontanamento voluto“. Nel principato “si è sentita subito giudicata e incompresa, così si è chiusa in sé stessa per proteggersi”, spiegherebbe la fonte.

Oltre questi rumor vi sarebbe anche l’indiscrezione in merito a una presunta lite furibonda, che avrebbe causato la fuga di Charlène.

Sembrerebbe che ormai anche le amiche della principessa siano a conoscenza dei problemi nel suo rapporto coniugale.

Charlène e Alberto di Monaco verso il divorzio: parla la fonte vicina alla coppia

Come se le indiscrezioni trapelate da parte di amici e esperti reali non bastassero, a mettere in discussione il rapporto fra Alberto e Charlène di Monaco, ora arrivano le dichiarazioni di una fonte vicinissima alla famiglia reale. Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly e dunque anche dello stesso principe ha parlato ai microfoni del settimanale Oggi, rivelando come stanno a suo avviso le cose fra la coppia reale.

“Il divorzio di Alberto e Charlène è imminente” ha tuonato sicura l’informatrice.

Christa ha inoltre spiegato di aver avuto un colloquio con il cugino, che si sarebbe confidato con lei sul suo rapporto di coppia. “Mi ha soltanto accennato che il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile” ha spiegato al magazine. “Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico“ ha aggiunto.

Charlène di Monaco e il principe Alberto: “Arriveranno presto al divorzio”.

Christa Mayrhofer-Dukor ha ammesso di ricordare alla perfezione il suo colloquio con il principe Alberto e non sembra più avere dubbio sul finale della loro unione. “Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua” ha osservato bruscamente.

La cugina di Grace Kelly ha rivelato di non essere del tutto stupita di quella che a suo dire sarebbe la scelta del cugino sovrano. “Francamente avevo già una sgradevole impressione, ossia che Alberto non andasse più d’accordo con Charlène, che non ci si trovasse più bene” ha spiegato a Oggi. “Per questo motivo, secondo me– ha concluso amaramente- si potrebbe arrivare presto al divorzio”.