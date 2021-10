Che tempo che fa anticipazioni: ospiti della seconda puntata in onda domenica 10 ottobre 2021

Programmi TV

Dopo il ritorno in grande stile di settimana scorsa, Fabio Fazio e la sua storica trasmissione Che tempo che fa sono pronti a tornare in onda con un nuovo appuntamento. Il programma per la seconda puntata di stagione come al solito punta forte sui tanti ospiti che raggiungeranno il conduttore in studio per le consuete ed attese interviste. Tra gli ospiti del secondo appuntamento figurano Bebe Vio, Roberto Saviano ed il ministro Roberto Speranza. Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di Che tempo che fa in onda il 10 ottobre 2021 e tutti gli ospiti.

Che tempo che fa torna su Rai3: la seconda puntata

Rai3 continua ad ospitare uno dei suoi programmi di punta che vede impegnato alla conduzione Fabio Fazio.

Il conduttore aprirà nuovamente gli studi di Che tempo che fa per la seconda puntata della stagione 2021/2022 in occasione di domenica 19 ottobre 2021 a partire come sempre dalle ore 20:00.

Per la gioia dei telespettatori ritorneranno in studio l’energica Luciana Littizzetto, la co-conduttrice Filippa Lagerbàck con Gigi Marzullo e l’attore Nino Frassica, accompagnati dall’immancabile Orietta Berti, a fare da contorno alle chiacchere del tavolo finale ed alle interviste del conduttore.

Che tempo che fa: gli ospiti della seconda puntata di domenica 10 ottobre

In occasione della seconda puntata del 10 ottobre 2021 la trasmissione avrà l’onore di ospitare svariati ospiti provenienti si dal mondo dello spettacolo ma anche da quello dello sport, della cultura e della politica italiana. A fare compagnia a Fabio Fazio arriveranno in studio il ministro della Salute Roberto Speranza per una intervista che vaglierà i punti focali dello status quo dell’epidemia di Covid-19 e dell’avanzamento dei vaccino.

Torneranno in studio dei cari amici della trasmissione come Roberto Saviano, a presentare la sua ultima fatica dal titolo Sono ancora vivo, il professore Roberto Burioni e l’ex sindaco di Roma e scrittore e regista Walter Veltroni. Il conduttore avrà poi modo di intervistare Bebe Vio per fare un bilancio della sua ultima fatica sportiva durante le Paralimpiadi di Tokyo e raccontere al pubblico i suoi prossimi progetti ed impegni.

Infine non mancherà il consueto tavolo finale durante il quale con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Riccardo Rossi, Carla Signoris ed Elisabetta Villaggio si parlerà anche dell’immenso padre di quest’ultima in un sentito ed affettuoso ricordo di Paolo Villaggio.