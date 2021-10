Federica Pellegrini incinta, in arrivo un possibile annuncio con il fidanzato Matteo Giunta: il retroscena

Gossip

Uno dei simboli del nuoto italiano, Federica Pellegrini ha appassionato gli sportivi fin dalle sue prime comparse in vasca. La nuotatrice vanta una carriera pazzesca, con due medaglie olimpiche conquistate e ben 19 medaglie mondiali.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Federica Pellegrini è stata a lungo legata al collegata Filippo Magnini, adesso marito di Giorgia Palmas. Ma anche per la nuotatrice è arrivato un nuovo amore. Ad agosto, infatti, Federica Pellegrini ha reso nota la sua relazione con Matteo Giunta, suo allenatore.

Adesso, secondo delle indiscrezioni, sembra che la nuotatrice possa fare un nuovo lieto annuncio a breve.

Pare, infatti, che Federica Pellegrini sia incinta.

Federica Pellegrini incinta? Parlano i bene informati

Federica Pellegrini ha finalmente raccontato al mondo il suo amore per Matteo Giunta. La relazione, a lungo tenuta nascosta, è stata ufficialmente annunciata dalla nuotatrice nel corso delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La sportiva si è detta molto felice e sicura di questo lungo rapporto amoroso: “Abbiamo cercato di mantenere le figure separate.

Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa“.

Tanto che, secondo alcuni rumors, Federica Pellegrini potrebbe essere già incinta del suo Matteo Giunta. L’indiscrezione arriva dal giornalista Alberto Dandolo direttamente sulle pagine del settimanale Oggi, come riportato da Il Sussidiario: “Persone molto vicine alla coppia mormorano di un grande passo che comunicheranno a breve. Fiori d’arancio o bebè in arrivo per la coppia?“.

Federica Pellegrini incinta? Le dichiarazioni a Verissimo

Federica Pellegrini, secondo dei rumors, potrebbe essere incinta.

La nuotatrice ha recentemente affrontato proprio il tema di una possibile gravidanza nel salotto di Verissimo.

Federica Pellegrini, raccontando la sua storia d’amore con Matteo Giunta, aveva parlato di momento propizio per mettere in cantiere un figlio: “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla“.