Nicola Pisu e Miriana Trevisan, scatta il bacio al Grande Fratello Vip: colpo di scena nel cuore della notte

Grande Fratello

Scatta il bacio nella notte tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. La coppia che non ti aspetti si ritrova bocca a bocca, incitata dalle urla e gli applausi dei coinquilini

Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan è nato qualcosa di potente e al Grande Fratello Vip si sono lasciati andare a un fugace ma intenso bacio. La coppia che non ti aspetti si è ritrovata labbro a labbro nel cuore della notte in camera da letto, incitati dai coinquilini che volevano vederli bocca a bocca. I due, successivamente, si sono addormentati insieme: è nata una nuova coppia fra le mura di Cinecittà?

Nicola Pisu e l’interesse non contraccambiato per Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un bacio nel cuore della notte tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

Un momento decisamente sorprendente, considerati i differenti percorsi sinora qui intrapresi dai due coinquilini. Entrambi, infatti, non hanno mai mostrato l’intenzione né dato l’impressione che potesse nascere qualcosa di intenso tra di loro. Ad avallare tale tesi è anche l’evidente interesse che il figlio di Patrizia Mirigliani ha sinora mostrato nei confronti di Soleil Sorge.

Nicola e Soleil hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia e il ragazzo è sempre stato uno dei pochi a difenderla quando veniva attaccata dagli altri.

Ma, oltre ad un sincero legame, è noto a tutti che per la coinquilina Pisu provi qualcosa di decisamente più profondo. Il ragazzo aveva ricevuto un sonoro due di picche dalla Sorge proprio poche ore prima del bacio con Miriana. Per questo quanto accaduto nella notte ha fatto decisamente parlare di sé.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan: il bacio nella notte

Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono ritrovati distesi a letto, l’uno al fianco dell’altra, immersi in un’intima conversazione. Il ragazzo le stava proprio parlando del suo interesse per Soleil, non ricambiato, e la Trevisan ha cercato di confortarlo sino ad abbracciarlo.

La situazione tuttavia è presto degenerata e i due si sono scambiati reciproche coccole, a testimonianza di un nascente feeling. I coinquilini, accortisi della scena che si stava consumando nella stanza, sono entrati e hanno iniziato ad incitarli affinché si scambiassero un bacio.

Il bacio in bocca è arrivato, anche se piuttosto repentino ed acclamato dai loro compagni con urla e applausi. “Comunque c’è da dire che c’è un tasso di romanticismo altissimo” ha commentato Manila Nazzaro di fronte alla scena. Nicola e Miriana, successivamente, si sono addormentati insieme: è ancora presto per parlare di amore, ma quello che sta nascendo tra di loro è sicuramente qualcosa di profondo.