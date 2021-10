Pippo Baudo ballerino per una notte alla prima di Ballando con le stelle: il colpaccio di Milly Carlucci

Programmi TV

Pippo Baudo sarà il primo ballerino per una notte nella nuova edizione di Ballando con le stelle. L'annuncio di Milly Carlucci, ospite di Mara Venier a Domenica In

Milly Carlucci ha messo a segno un gran colpo in vista del debutto con la nuova edizione di Ballando con le stelle. Ballerino per una notte, nella puntata d’esordio di sabato 16 ottobre, sarà il grande Pippo Baudo. L’annuncio è arrivato dalla conduttrice nello studio di Domenica In, ospite di Mara Venier.

Pippo Baudo sarà il ballerino per una notte della prima puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 16 ottobre.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla padrona di casa Milly Carlucci, ospite della collega e amica Mara Venier a Domenica In. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, in formato ridotto per via della partita di calcio Italia-Belgio delle ore 15.00, la ‘zia d’Italia’ ha voluto dedicare il suo spazio esclusivamente a Ballando con le stelle.

Il talent show di Rai1 torna in onda a partire dal prossimo sabato e le sorprese, di certo, non mancheranno. A cominciare proprio dal primo super ospite dello show, che si cimenterà nella danza improvvisandosi ballerino per una notte.

È stata Mara Venier a chiedere con curiosità la novità della prima puntata, invitando la Carlucci a sbottonarsi sul primo super ospite. “Il ballerino per una notte della prima puntata è Pippo Baudo” l’annuncio tra gli applausi in studio. La conduttrice si dice emozionata per questo evento: “È meraviglioso, non vedo l’ora“. Un vero e proprio colpaccio messo a segno dalla conduttrice per iniziare il programma con il botto.

Torna Ballando con le stelle: cast stellare e giuria confermata

Ballando con le stelle torna in onda su Rai1 con un cast decisamente promettente, frutto dei grandi colpi studiati e messi a segno da Milly Carlucci.

Da Al Bano a Valeria Fabrizi, da Morgan ad Arisa, da Mietta a Federico Fashion Style, l’edizione di quest’anno è già sulla bocca di tutti e pronta ad intrattenere il pubblico a suon di danza. Come annunciato da Milly Carlucci a Domenica In, la giuria è stata confermata: Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.

New entry d’eccezione Alessandra Mussolini, già protagonista la scorsa edizione ma in veste di concorrente. Questa volta Milly Carlucci e la produzione le hanno offerto un ruolo speciale, affiancandola a Roberta Bruzzone ed Alberto Matano nella postazione dei commentatori a bordo campo.

A Domenica In la Mussolini ha annunciato “vendetta” contro Selvaggia Lucarelli per i taglienti commenti dello scorso anno, ricevendo la pronta risposta della giudice. Sarà sicuramente un’edizione intrigante e coinvolgente, dove non mancheranno i colpi di scena.