Selvaggia Lucarelli: gaffe su Instagram per Domenica In, poi la frecciatina a Barbara d’Urso

Gossip

Piccolo lapsus per Selvaggia Lucarelli che su Instagram sbaglia il nome di Domenica In confondendolo con quello del programma storico rivale. La giudice di Ballando si lascia andare a punzecchiature verso Barbara d'Urso

Selvaggia Lucarelli fa una piccola gaffe su Instagram, dove ha condiviso con i follower una foto della diretta a Domenica In per la nuova stagione di Ballando con le stelle, di cui l’opinionista è giudice. Lucarelli confonde il nome della trasmissione di Mara Venier con quello del suo celebre rivale Mediaset e, nel giustificarsi con chi le fa notare la défaillance, lancia una frecciatina a Barbara d’Urso.

Selvaggia Lucarelli, gaffe su Instagram: sbaglia il nome di Domenica In

Un pomeriggio di lavoro per Selvaggia Lucarelli, che si unisce a Milly Carlucci per presentare la nuova edizione di Ballando con le stelle a Domenica In.

Il talent show inizierà sabato 16 ottobre, e andrà in onda su Rai1 alle ore 20.35. Selvaggia Lucarelli, ancora una volta in veste di giudice, condivide quindi la diretta dal suo punto di vista con i fan nelle Storie Instagram, ma proprio qui fa una piccola gaffe. “In collegamento con Domenica Live“, scrive, taggando proprio la fu trasmissione di Barbara d’Urso invece di Domenica In.

Nella Storia successiva la giornalista corregge subito il tiro: “Ho scritto Domenica Live!!!

Noooo Domenica In“. Ormai però il danno è fatto e a quanto pare sono in molti a notarlo, come le segnalano proprio su Instagram.

Selvaggia Lucarelli lancia la frecciatina a Barbara d’Urso

La giudice di Ballando con le stelle corre ai ripari e risponde ai fan che le avrebbero detto che non si è trattato di un caso. “Non è bello che continuiate a rimarcare il mio errore“, dice scherzosamente Selvaggia Lucarelli nelle Storie su Instagram, “Siete veramente st****i, ve lo dico col cuore“. Non sfugge l’utilizzo della frase iconica di Barbara d’Urso, che viene punzecchiata anche dopo: “Poi scusate, secondo voi io faccio apposta a taggare un programma che, ops, hanno chiuso?

“.

Selvaggia Lucarelli e la nuova avventura a Ballando con le stelle

La giudice di Ballando con le stelle sembra decisamente prontissima a riprendere il suo posto nel talent di Milly Carlucci. Selvaggia Lucarelli dovrà fare i conti con un’altra presenza ingombrante però, Alessandra Mussolini, che ha già dichiarato di volere “vendetta” per il trattamento dello scorso anno.

E a Mara Venier che le chiede se anche quest’anno sarà “sottilmente cattivella“, Lucarelli replica: “Ho ancora un’ampio margine di peggioramento Mara“, segno che la giudice sta già affilando gli artigli per la nuova edizione.