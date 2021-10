Shannen Doherty e la decisione di radersi i capelli: il racconto dell’attrice nella lotta contro il cancro

TV e Spettacolo

Shannen Doherty ha condiviso su Instagram un altro doloroso capitolo della sua estenuante lotta contro il cancro al seno, diagnosticatole nel 2015. L’attrice di Beverly Hills 90210 ha pubblicato uno scatto che la ritrae in lacrime nel giorno in cui ha deciso di radersi i capelli, che cadevano a ciocche per effetto della chemioterapia. “Era una battaglia a sé stante” confessa ai followers attraverso un lungo messaggio.

Shannen Doherty e la decisione di radersi i capelli: il ricordo di quel giorno

È il 2015 quando a Shannen Doherty è stato diagnosticato un cancro al seno che le ha stravolto completamente la vita.

L’attrice di Beverly Hills 90210, serie in cui ha interpretato il ruolo di Brenda Walsh, ha dovuto così affrontare una lunga battaglia contro la malattia, che prosegue tuttora. Una corsa ad ostacoli che la vita le ha posto davanti tra ricoveri in ospedale, operazioni e il percorso di chemioterapia. Non è stato facile per lei affrontare questa battaglia che ha voluto raccontare, tappa dopo tappa, ai suoi followers sui propri profili social.

E, proprio su Instagram, l’attrice ha condiviso un post che racconta una delle giornate più difficili che ha dovuto affrontare in questo lungo percorso di lotta e sofferenza.

Uno scatto la ritrae in lacrime e, a corredo, un messaggio ricorda una delle decisioni più importanti messe in atto: quella di radersi i capelli.

Shannen Doherty su Instagram: “Amavo i miei capelli“

Shannen Doherty ha raccontato come, stanca di vedere i propri capelli cadere a ciocche, abbia deciso in maniera drastica di raderli completamente. Uno degli effetti della chemioterapia, cui ha dovuto sottoporsi, è proprio la perdita dei capelli.

“Quando ho iniziato la chemioterapia, ho provato una cuffia fredda nella speranza di salvare i miei capelli. Mentre funziona per molti ed è sorprendente, non ha funzionato per me“: così l’attrice racconta il dolore per non aver potuto preservare i suoi capelli. E aggiunge: “I miei capelli cadevano a ciocche quando li lavavo, avevo dei punti calvi e diventava sempre più difficile coprirli“.

Da qui la decisione di raderli: “Alla fine ho deciso di radermi ciò che era rimasto dei miei capelli. Era una battaglia a sé stante. Amavo i miei capelli“. Un passaggio difficile della sua battaglia, che ha voluto condividere con i suoi affezionatissimi followers, sempre aggiornati sulle sue condizioni di salute: “Condivido con voi il giorno in cui è stata presa la decisione di radermi la testa“.