Charlène di Monaco: le condizioni della principessa sarebbero drammatiche. Le ultime indiscrezioni da palazzo

Charlene di Monaco è ancora in Sud Africa in condizioni serie. La principessa resta nel paese natio per le conseguenze dall'infezione contratta

Le condizioni della principessa Charlène di Monaco preoccupano i sudditi da molti mesi. A maggio, mentre si trovava in Sud Africa, la moglie del principe Alberto ha contratto una severa infezione otorinolaringoiatrica, che ha portato delle conseguenze importanti sulla sua salute.

L’ex nuotatrice ha subito un’importante operazione al cervello e, in seguito, sarebbe stata nuovamente ricoverata in ospedale per un collasso. L’infezione contratta, avrebbe portato Charlène di Monaco nuovamente in ospedale nei primi giorni di ottobre 2021.

Adesso, ulteriori indiscrezioni rivelano che le condizioni di Charlène di Monaco sarebbe piuttosto serie e che il rientro in patria sia piuttosto lontano, come riportato da Libero.

Charlène di Monaco in condizioni drammatiche: l’infezione è ancora seria

Charlène di Monaco si trova da mesi in Sud Africa per le gravi conseguenze di un’infezione contratta. La principessa non potrebbe rientrare in patria, in quanto impossibilitata a volare. Dopo un rincorrersi serrato di voci su un possibile divorzio, il principe Alberto e i figli della coppia sono andati a trovare la principessa, ma la situazione non sembra rientrata.

Charlène di Monaco sarebbe stata recentemente di nuovo ricoverata. Secondo le voci provenienti da palazzo, si sarebbe trattato dell’ultima operazioni prima del rientro della consorte del principe Alberto a Monaco.

Adesso, delle nuove indiscrezioni, provenienti da voci intorno alla famiglia reale parlerebbero di condizioni preoccupanti: “Sta male, molto male“. Le condizioni di Charlène di Monaco, quindi, destano ancora molta preoccupazione nei sudditi.

Charlène di Monaco in condizioni serie, smentito il principe Alberto

Secondo le ultime indiscrezioni, la principessa Charlène di Monaco sarebbe ancora molto malata.

Il rientro a Monaco non sembra previsto a breve, malgrado quanto dichiarato recentemente dal principe Alberto.

Il monarca, infatti, aveva annunciato in una recente intervista radiofonica che la moglie sarebbe rientrata a breve a Monaco. La principessa avrebbe dovuto sottoporsi solo agli ultimi controlli sanitari.