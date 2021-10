Flaza contro la produzione di Amici: “Prendo le cose mie e me ne vado”. Commento puntata dell’11 ottobre

Programmi TV

La nuova classe di Amici 2021/2022 è stata formata da qualche settimana, ma i ragazzi già cominciano a creare i primi problemi alla produzione. Gli organizzatori del talent show hanno deciso, infatti, di prendere un provvedimento disciplinare contro i giovani talenti che non mantenevano la casetta, a loro destinata, nelle giuste condizioni igieniche e di pulizia.

Adesso, la puntata dell’11 ottobre è stata un continuo rimprovero di alunni indisciplinati. Nella discussione è intervenuta anche Maria De Filippi, ma l’allieva Flaza è andata decisa contro la produzione di Amici.

Flaza accusa la produzione di Amici 2021/2022

Ogni anno ad Amici i ragazzi, soprattutto inizialmente, sono indisciplinati, ma quest’anno ci sono degli elementi veramente ostici.

Prima tra tutti Flaza, la cantante scelta da Lorella Cuccarini, ha dimostrato di non meritarsi quel posto nel talent show.

Dopo un video ben dettagliato di tutte le sua mancanze, la ragazza non ha battuto ciglio, facendo perdere la pazienza perfino a Maria De Filippi: “Non potete prendere della televisione solo quello che vi piace nella vita, non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo… Ci sono altri talent dove questa cosa non è richiesta… Non venite… Questo programma è fatto così, punto“.

E ancora: “Tu parti già prevenuta… Nessuno di noi ha interesse a che voi facciate male“.

Un atteggiamento veramente mai visto. Perfino un’altra allieva, Nicole, ha stigmatizzato il suo atteggiamento: “Tu sei proprio una testa di… Secondo te puoi andare a lezione con gli occhiali da sole?“. Anche Anna Pettinelli ha tuonato contro i ragazzi: “Siete proprio stupidi”. Ma Flaza ha continuato a ribadire di avere ragione contro la produzione di Amici.

Amici: la reazione della produzione contro Flaza

Le parole della conduttrice, dei professori, dei suoi compagni e il video non sono bastati. Flaza è andata ancora dritta per la sua strada, contestando Amici: “Un modo di far vedere delle cose che sono successe ma ne sono successe altre prima… Prendo le cose mie e me ne vado… A quanto pare io non sono in grado di stare qua… Mi farebbe piacere che non passasse solo questo“.

Un atteggiamento suicida, a cui la produzione ha dovuto reagire: “Vi farò vedere il girato“. È andato in onda, allora, un collage poco edificante di tutte le mancanze dell’allieva che avrebbe fatto molto meglio a stare zitta.