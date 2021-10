Guenda Goria ringrazia i genitori, il messaggio su Instagram: “Non si sono mai mancati di rispetto”

TV e Spettacolo

Guenda Goria ha pubblicato sui social un lungo messaggio indirizzato ai genitori, carico di affetto nonostante le difficoltà del passato. La ragazza ringrazia mamma Maria Teresa Ruta e papà Amedeo Goria per non essersi mai fatti la guerra né mancati di rispetto, nonostante la separazione. E lancia un importante messaggio a tutti i genitori: “Non chiedete ai figli di scegliere un genitore piuttosto che l’altro“.

Guenda Goria scrive ai genitori: il messaggio su Instagram

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si sono presi la scena al Grande Fratello Vip quando, nella scorsa puntata, hanno dato vita a un confronto chiarificatore.

Il giornalista, attuale concorrente del reality, è rimasto piacevolmente sorpreso della presenza della ex moglie, che tra le mura di Cinecittà ci aveva vissuto nella precedente edizione. Il loro confronto è stato pacifico e ha chiarito alcuni aspetti del loro passato, sempre nel segno del rispetto nonostante il divorzio.

Proprio a riguardo di questo bellissimo momento di riconciliazione, la figlia Guenda Goria ha voluto condividere un significativo messaggio su Instagram.

Condividendo un collage di foto che ritraggono i genitori nel giardino di Cinecittà durante il confronto, la ragazza ha scritto a corredo un bellissimo messaggio a loro indirizzato.

Guenda Goria ringrazia i genitori: “Mai mancati di rispetto“

“Sono una figlia di genitori separati e ho spesso sofferto di questo“: così comincia il messaggio di Guenda Goria riferendosi al rapporto dei genitori. Successivamente rivive la delusione per la separazione: “Vedere la delusione di mamma, vivere la lontananza di un padre ti rende più adulta ma anche fragile“. Nonostante la sofferenza, tra i due i rapporti si sono sempre mantenuti pacifici e non è mai mancato il rispetto: “C’è una cosa però di cui voglio ringraziarli: non hanno mai parlato male l’uno dell’altra“.

La separazione li ha portati a prendere strade separate, ma Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria non si sono in realtà mai completamente divisi: “Papà ha sempre adorato la mia mamma e lei ci ha aiutato ad accogliere i difetti di papà e a vedere l’uomo buono che è. Non si sono mai mancati di rispetto né fatto la guerra“. Guenda, in conclusione, lancia un importantissimo messaggio indirizzato a tutti i genitori: “Vorrei che arrivasse il mio messaggio: non chiedete ai figli di scegliere un genitore piuttosto che l’altro!

E, anche se avete tutte le ragioni per avercela con il vostro partner, lasciate che i figli continuino ad amare sia la mamma che il papà. Per i figli siete supereroi e lo sarete sempre“.