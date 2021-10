Il paradiso delle signore: anticipazioni delle puntate da lunedì 11 ottobre a venerdì 15 ottobre

Serie TV - Fiction

Le vicende del magazzino più famoso d’Italia tornano nelle puntate de Il paradiso delle signore, nel corso della sua sesta stagione. Come accede ogni settimana dopo la sosta estiva torna a fare compagnia agli affezionati spettatori con la sua consueta striscia giornaliera pomeridiana. La soap di Rai1 continua a mostrare gli sviluppi della sua trama agli appassionati che potranno gustare le nuove puntate a partire da lunedì 11 ottobre 2021, come sempre dalle ore 15:55 in poi, fino a venerdì 15 ottobre 2021. Ecco le anticipazioni della nuova settimana di puntate della soap.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Continuano le vicende de Il paradiso delle signore che torna come di consueto su Rai1 a partire da lunedì 11 ottobre 2021 con il classico appuntamento della fascia pomeridiana che prende il via alle ore 15:55 ed accompagna gli spettatori fino al venerdì della stessa settimana.

Di seguito le anticipazioni delle puntate giorno per giorno.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 11 ottobre

Adelaide è riuscita nell’intento di far andare a Villa Guarnieri la nuova stilista Flora che rimane ignara dell’intento della donna di scovare la lettere che suo padre ha lasciato alla figlia.

Intanto la rivista del Paradiso Market affronta un periodo di stanca a causa delle divergenze tra Umberto e Vittorio. Tina rientrerà dalla Svizzera continuando però a mantenere il mistero sul perché del suo viaggio.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 12 ottobre

Ezio è il nuovo direttore della Palmieri e si trasferisce a Casa Cattaneo con la compagnia e la figlia di lei. Adelaide riesce nel suo intento di scoprire dove si trova la lettera di Flora e finalmente riesce a metterci le mani addosso.

Tina rientra con forza nelle dinamiche del magazzino e Vittorio la vorrà al centro di un film come protagonista, anche se la donna risulta ancora frenata dal ruolo.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 13 ottobre

Tina rifiuta la proposta di Vittorio ma l’uomo continua ad insistere proponendole di rivedere il copione per integrarla al meglio nel film e nel suo ruolo. Anna avrà un nuovo ruolo al Paradiso al fianco di Beatrice e questo la porterà fortemente nei pensieri di Salvatore. Intanto Flora non riesce a lasciarsi andare cn la fantasia per la sua prima collezione e dovrà ascoltare i consigli di Maria e Agnese.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 14 ottobre

Beatrice ed Anna dimostrano di riuscire a collaborare alla grande mentre Marcello potrebbe aggiungersi a loro nelle contorte strategie di Adelaide. Intanto Tina continua a subire le insistenze di Vittorio che la vorrebbe come protagonista del suo film e le propone il copione rivisitato apposta per lei, con la giovane che è ancora in preda ai segreti del suo viaggio in Svizzera.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 15 ottobre

Vittorio e Flora continuano avranno un duro scambio che porterà Umberto a schierarsi inaspettatamente dalla parte della figlia del Ravasi e così i due inizieranno a guardarsi con occhi differenti.

Lo stesso Vittorio si aprirà poi con Tina raccontando come procede la sua vita dopo Marta mentre la stessa donna riuscirà a parlare con qualcuno dei suoi segreti.