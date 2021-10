Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié a confronto, il ragazzo chiarisce: “In questo momento non voglio niente”

Grande Fratello

Si acuisce la crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip. La coppia è sempre più distante e lo conferma il nuovo chiarimento messo in atto dal ragazzo nei confronti della coinquilina, alla quale non si sentirebbe di dare baci controvoglia. “In questo momento non voglio niente” ammette il ragazzo, invitandola a vivere la loro esperienza in maniera naturale.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: nuovo confronto al GF Vip

Ennesimo chiarimento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip.

La crisi iniziata da ormai una settimana si acuisce e, tra i due, iniziano a crollare le prime certezze. Se dal lato della ragazza nulla dovrebbe cambiare, dal punto di vista del nuotatore il loro legame dovrebbe arrivare a un momento di pausa. Bortuzzo ammette di sentirsi soffocato da certe attenzioni, moine e gesti quotidiani di Lulù, spiegando come la loro iniziale complicità sia nata in maniera naturale e tale dovrebbe rimanere.

In camera da letto Manuel mette subito le cose in chiaro, descrivendo l’attuale rapporto che li lega: “Non siamo amici, ma non siamo neanche fidanzati“.

Lulù conferma, ma aggiunge: “No, però viste le situazioni che si sono create, possiamo andare avanti? Perché se io voglio venire a darti un bacio voglio essere tranquilla che tu me lo dai“.

Manuel Bortuzzo chiarisce: “In questo momento non voglio niente“

Bortuzzo frena subito il discorso della coinquilina, spiegando che per lui il bacio ha un valore importante, un significato particolare: “Ho capito però se per me il bacio ha un significato e per il momento non voglio attribuirlo a questa roba qui…“. E confessa: “Diventa altro, altro che non mi interessa in questo momento di avere.

Perché devo fingere di darti un bel bacio? In questo momento voglio dare il giusto valore alle cose“.

Lulù Selassié rivela di essere triste per il momento di stallo che il loro feeling sta affrontando: “Godiamoci questo momento di adesso amore. È ovvio che io adesso non sono felice di questa situazione e anche tu, lo vedo dalla tua faccia. Non sei al massimo come lo eri in quei giorni, lo vedo dal tuo viso“. Bortuzzo ammette di volersi sentire libero, evitando parole quali amore e fidanzamento: “In questo momento non voglio niente“.

Manuel Bortuzzo: “L’unico modo adesso è la naturalezza“

Manuel Bortuzzo ne è convinto: ad oggi si prenderà maggior cura del suo tempo, dei suoi ritmi, dei reali valori della vita e ha chiesto alla ragazza di prendersi una pausa.

Lulù accetta, ma ammette anche che il tempo che stanno attualmente perdendo per prendere le distanze potrebbe non tornare più: “Sì, ma non voglio che sia un tempo grande. Non stiamo a rimuginare e a fossilizzarci su queste cose. Perché poi magari ce ne pentiremo e ci diremo: ‘Ma quanto siamo stati stupidi?’“.

Il chiarimento si conclude con le ultime parole del nuotatore: “Questa cosa è iniziata in modo naturale e tornerà in modo naturale.

L’unico modo adesso è la naturalezza: quando le cose escono in modo naturale, allora è ok“. La coppia si stringe in un abbraccio, consapevole che tale confronto sia servito per chiarire alcune zone d’ombra del loro rapporto.