Maradona – Sogno Benedetto: il primo trailer ufficiale. Quello che c’è da sapere sulla serie tv di Prime video

Attraverso i proprio canali ufficiali il catalogo di streaming di Amazon Prime Video ha rilasciato il primo trailer ufficiale del progetto che racconta la vita di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Genio e sregolatezza ma anche povertà e ricchezza si fonderanno nel racconto della vita di Diego Armando Maradona che la piattaforma svelerà presto ai tanti fan del campione. Le immagini del breve video mostrano per la prima volta Maradona – Sogno benedetto, la serie tv di genere biopic sulla figura dell’argentino che ci ha lasciati poco meno di un anno fa. Tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv e quando farà il suo debutto sul catalogo.

Maradona – Sogno Benedetto: il trailer della serie tv sulla vita del Pibe de Oro

Qualche ora fa è arrivato il primo trailer ufficiale della serie evento che racconterà la vita di Diego Armando Maradona. Il progetto di Amazon Prime Video parte da quando il giovane Diego aveva la palla tra i piedi e le gambe nel fango, come racconta il trailer di 2 minuti circa, e si spinge a raccontare la maggior parte delle gesta del campione dal campo di calcio fino alla sua discussa vita fuori dal rettangolo di gioco partendo da fatti realmente accaduti.

Maradona – Sogno Benedetto sbarcherà sul catalogo di streaming a partire dal 29 ottobre 2021, un giorno prima di quello che sarebbe stato il 61esimo compleanno del Pibe de Oro, e sarà composto da 10 puntate che usciranno a partire dall’ultimo venerdì di ottobre fino all’ultimo venerdì di novembre come nel calendario che segue:

29 ottobre: episodi 1, 2, 3, 4 e 5;

5 novembre: episodi 6 e 7;

12 novembre: episodio 8;

19 novembre: episodio 9;

26 novembre: episodio 10.

Maradona – Sogno Benedetto: la trama della serie tv

La serie tv in arrivo su Amazon Prime Video porterà gli abbonati in un viaggio lungo tutta la parabola della vita di Maradona tra le gioie ed i dolori di un grande artista del pallone e di un uomo che ha sempre fatto discutere.

Dalle umili origini in Argentina quando già giovanissimo venne adocchiato da osservatori e televisioni, agli esordi nel mondo del calcio con la storica maglia del Boca Junior prima del grande salto che lo portò a conquistare l’Europa e ad ergersi sul tetto del Mondo con la sua Nazionale di Calcio. Il racconto si muoverà anche tra le pagine di una storia che in alcuni tratti ha fatto parlare per quello che accadeva al di fuori dal campo ma che mai potrà scalfire le gesta di un calciatore che si è eretto a simbolo dei più fragili.