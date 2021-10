Miriana Trevisan e Nicola Pisu si baciano in diretta al GF Vip: cresce l’intesa tra i due coinquilini

Grande Fratello

Miriana Trevisan e Nicola Pisu, dopo il bacio della scorsa notte, replicano in salone di fronte a tutti i concorrenti. Al Grande Fratello Vip, nella diretta di questa sera, è sorto un dibattito da parte di Katia Ricciarelli sull’effettiva sincerità del loro gesto. Ma i ragazzi, supportati anche dai concorrenti e dagli applausi del pubblico in studio, si lasciano andare ad un doppio bacio a stampo.

Miriana Trevisan e il bacio a Nicola Pisu: i dubbi di Katia Ricciarelli

Al Grande Fratello Vip sta nascendo un interesse sempre più evidente tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Solo poche notti fa si sono scambiati un bacio a stampo di fronte agli altri coinquilini, a testimonianza di un feeling che non hanno più intenzione di nascondere. Ma a dubitare della sincerità di tale gesto è stata Katia Ricciarelli. La mattina successiva alla notte del bacio, la cantante lirica ha accusato Miriana Trevisan di essere stata insincera e ipocrita nel non ammettere la veridicità di quel gesto istintivo.

Questa sera, nella diretta del reality, Katia Ricciarelli prende parola e attacca nuovamente la coinquilina: “Io ho sempre parlato con lei e cercato di darle dei consigli perché si lamentava di non essere accettata.

Allora, è possibile che un mattino vado a lavare i piatti e sento parlare dei baci? Va benissimo, ma quando lei arriva e nega, allora no“.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: doppio bacio in diretta

Miriana Trevisan raddrizza il tiro della cantante e precisa: “Sì, ma quelli erano baci a stampo, ma non ci siamo baciati con la lingua“. La Ricciarelli non ci sta, accusa nuovamente la coinquilina di ipocrisia e attacca: “Amore, allora siamo tutti degli imbecilli.

Siamo contenti per loro, ma cosa vi costa ammetterlo?“.

La tensione viene stemperata dall’intervento di Alfonso Signorini che, sulla questione bacio, vuole vederci chiaro. Il conduttore chiede in particolare a Nicola Pisu se provi realmente un interesse per la Trevisan. E il ragazzo afferma con assoluta convinzione: “Sì, sennò non la baciavo“. La sua dichiarazione ha scatenato gli applausi del pubblico e, sia dalla casa che in studio, sono molti a invocare un altro bacio in diretta. Miriana e Nicola si scambiano un secondo bacio a stampo e, alzandosi in piedi e di fronte a tutti, se ne scambiano un altro.

Sta nascendo un amore?