Scuola, nuove regole per quarantena e didattica a distanza: le ipotesi contenute nella bozza dell’ISS

Cronaca Italia

Sarebbero in arrivo nuove regole per limitare il più possibile la durata della quarantena per gli studenti e, di conseguenza, il ricorso alla didattica a distanza. In attesa del via libera delle Regioni, ecco quali sono le ipotesi e come si potrebbe procedere per raggiungere questo obiettivo.

Quarantena e didattica a distanza: cosa contiene la bozza dell’ISS

Attualmente, la quarantena ha una durata di 10 giorni per gli studenti con più di 12 anni che non siano vaccinati, e di 7 giorni per chi ha già ricevuto il vaccino anti-Covid.

Queste modalità potrebbero presto cambiare secondo la bozza di “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico” redatta dall’Istituto Superiore di Sanità in concerto con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e le Regioni.

Nella bozza, si menziona la possibilità di proseguire con le lezioni in presenza nel caso in cui 1 solo studente sia positivo e tutti gli altri compagni risultino negativi. Tramite l’utilizzo dei tamponi, dopo 5 giorni sarebbe necessario monitorare nuovamente la situazione: nel caso in cui gli studenti positivi siano diventati 2, scatterebbe la didattica a distanza solo per i ragazzi non vaccinati.

La quarantena per l’intera classe potrebbe scattare a partire da 3 alunni positivi in classe, con durata analoga a quella in vigore oggi. Per i ragazzi sotto i 12 anni la quarantena dovrebbe partire per tutti in seguito a 2 casi di positività in classe, mentre scatterebbe subito nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido.

Quarantena per gli studenti: fondamentali i tamponi

La direzione verso cui si tenderebbe sembra dunque quella di contenere la durata e il ricorso alla quarantena per i ragazzi che abbiano già ricevuto il vaccino.

La bozza potrebbe essere confermata già a partire dalle prossime settimane, operando nella direzione di fornire risposte univoche circa le quarantene nelle scuole.

Strumento centrale della bozza sarebbero dunque i tamponi, indispensabili per monitorare la diffusione del virus nelle classi ogni 5 giorni. In base al documento, i test utilizzabili sono i medesimi che danno diritto al Green Pass: