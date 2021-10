Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 11 ottobre a venerdì 15 ottobre

Serie TV - Fiction

Ritorna l’appuntamento giornaliero con la soap ambientata a Napoli per la gioia dei tanti appassionati di Un posto al sole. Le puntate della fiction continuano a fare compagnia agli spettatori nell’ormai storico preserale di Rai3 che questa settimana prende il via andando in onda a partire da lunedì 11 ottobre 2021, a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale della televisione pubblica, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al successivo venerdì 15 ottobre. Ecco cosa succederà nelle puntate di questa settimana che ruoteranno intorno alla situazione poco tranquilla che vede protagonisti Filippo e la sua indecisione tra la moglie e Viviana.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate dal 11 ottobre fino al 15 ottobre

Le vicende di Un posto al sole riprendono dopo quelle della scorsa settimana, con le trame della soap napoletana che vanno avanti a partire da lunedì 11 ottobre e che si concluderanno venerdì 15 ottobre dove a farla da padrone sarà la continua indecisione di Filippo, sempre diviso tra i legami del passato e quello che prova ora nel presente.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 11 ottobre

Filippo è ancora in crisi dopo aver ascoltato le parole di Viviana, con la donna che ha saputo toccare nel profondo l’animo dell’uomo che non sa ancora prendere un decisione tra lei e la moglie Serena. Michele intanto cerca di risolvere la sua precaria situazione con Silvia dopo essersi messo sulle sue tracce. Nel frattempo Clara inizia ad non averne più nei confronti delle alte tensioni tra Alberto e Patrizio.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 12 ottobre

Serena è stanco dei continui via vai del marito che, dopo aver fatto un grande passo nei confronti della sua famiglia, inizia a subire l’eco delle parole di Viviana che continua a non darsi per vinta.

Michele le prova tutte per sistemare il suo rapporto con Silvia facendole una proposta che lascerà la donne in preda ai dubbi. Intanto Clara che sembrava pronta a lasciare andare Patrizio rimane piacevolmente colpita dalle azioni dell’uomo.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 13 ottobre

Serena continua a non vivere bene il suo rapporto con Filippo a causa di Viviana e sempre sul punto di mollare la presa definitivamente.

Riccardo sfoga la sua rabbia nei confronti di Rossella dopo un acceso confronto con Ornella. La proposta di Mihele non porterà i frutti sperati con Silvia che è combattuta sul seguire o meno il marito nel suo tour promozionale.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 14 ottobre

Niko inizia a sentirsi insofferente per la sua precaria situazione che lo vuole ancora difenrdersi dalle accuse alle quali il suo avvocato non riesce a dimostrare la sua innocenza. Rossella entra in crisi per ciò che la lega a Riccardo e sarà portata a prender una decisione inaspettata. Intanto Marina è delusa da Roberto per il suo rapporto con la figlia Cristina.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 15 ottobre

Renato non ne può più delle indagini sull’aggressione a Susanna poiché non stanno portando ancora a nessun risultato degno di nota, portando l’uomo a soffrire di un forte stress. Alberto e Clara giungono ad un punto di incontro dopo le pressioni di Guido e Mariella mentre Roberto fatica a acredere che Cristina stia ormai diventando grande.