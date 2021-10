Aurora Ramazzotti parla del suo futuro: non seguirà le orme della madre Michelle Hunziker in tv

Gossip

Aurora Ramazzotti, 24 anni, meglio conosciuta come la primogenita della showgirl Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, dal 4 ottobre è entrata a far parte del mondo della televisione al fianco di Alvin nel programma Mistery Land in onda su Italia 1. Ma non è la prima volta che i fan seguono Aurora Ramazzotti sul piccolo schermo, la ricordiamo infatti come conduttrice a X Factor Daily, come inviata nel programma Ogni Mattina e per la collaborazione con Le Iene nel febbraio di quest’anno. Non esattamente una neofita della tv, ma la figlia d’arte pare proprio che non si voglia fermare qui.

Nel futuro di Aurora Ramazzotti ci sono anche i Reality Show

“Sono figlia di una generazione che capisce la tv fino a un certo punto, sarebbe bello diventare un sorta di traghettatrice tra la mia e le nuove generazioni che parlano sui social. Parlare alla gente non così facile come un tempo”, spiega a Vanity Fair.

Visto il suo tragitto in televisione, e alla vicinanza con Alvin, ex inviato de L’isola dei famosi, non si può non pensare anche a un futuro in un reality show per Aurora, e la giovane presentatrice non smentisce.

Affermando però che non parteciperebbe a qualunque, escludendo sicuramente L’isola dei Famosi perché non resisterebbe senza mangiare neanche un giorno, ma butta le mani avanti per Pechino Express, in particolare per la sua passione verso l’avventura.

Aurora Ramazzotti e il suo rapporto con la madre Michelle

Qualche tempo fa, in un’intervista, Aurora Ramazzotti ha rivelato quanto da adolescente abbia sofferto per le voci che la paragonavano alla madre Michelle: “A 14 anni ho avuto il primo trauma: siamo state paparazzate insieme al mare, avevamo lo stesso costume e i commenti sui giornali non furono teneri: “Aurora è più brutta di sua madre”.

A quell’età non è stata una passeggiata”, riporta il Mattino le sue parole in un’intervista a Grazia.

Oggi, Aurora vuole prendere le distanze dalla showgirl affermando di non voler seguire le orme di Michelle Hunziker. “Sono diversa da mia madre e non mi piace pensare di seguire le sue orme, piuttosto preferisco pensare che ho conosciuto e assorbito il mondo dello spettacolo attraverso i miei genitori, ora però sto cerando di costruirmi la mia strada nonostante tutto“, spiega infine a Vanity Fair.