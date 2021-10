Maria De Filippi si scaglia contro gli allievi di Amici: il duro discorso dopo i comportamenti di Flaza

TV e Spettacolo

Maria De Filippi ha sbottato contro i concorrenti di Amici dopo gli ultimi scorretti comportamenti, ultimo quello di Flaza. Nella puntata dell’11 ottobre l’allieva ha attaccato la produzione ma è arrivata la pronta risposta della conduttrice, che ha rifilato un sonoro discorso a tutta la classe: “Se scegli di non farlo decidi di fare un altro mestiere“.

Maria De Filippi contro Flaza: il discorso alla classe di Amici

Maria De Filippi ha perso la pazienza e, nella puntata di Amici dell’11 ottobre, ha rivolto un durissimo discorso contro tutta la classe.

La miccia che ha scatenato l’ira della conduttrice è un video che riassume alcuni comportamenti negativi di Flaza: utilizzo di occhiali da sole a lezione, ritardi ingiustificati, uso del telefonino, atteggiamenti svogliati. Tutti motivi che hanno portato la De Filippi a scagliarsi contro la giovane allieva, rea di non seguire le regole. Anche alcuni professori, tra cui Lorella Cuccarini che ha deciso di sospenderle la maglia, non hanno apprezzato i suoi comportamenti e l’hanno messa sotto processo davanti a tutta la classe.

A prendere parola sulla vicenda è Maria De Filippi, che se la prende in primis con la Flaza ma rivolgendo un discorso generale a tutta la classe di allievi: “Non potete prendere della tv solo quello che vi piace che vada in onda e quello che non vi piace non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa far fatica non va bene“.

Il discorso di Maria De Filippi: “Non c’è nessuno che nasce bravo“

Maria De Filippi pone in primo piano l’attenzione e l’assoluta dedizione all’apprendimento e al lavoro, cosa che in futuro renderà gli allievi dei professionisti.

La conduttrice invita quindi coloro che non vogliono sottoporsi alla fatica delle lezione a cambiare mestiere: “Se scegli di non farlo decidi di fare un altro mestiere. Non c’è nessuno che nasce bravo. Nessuno. Anche se ha un gran talento. Nessun con un gran talento può andare avanti se non è coltivato, migliorato e reso unico“.

La conduttrice lancia infine un importante messaggio a tutti gli allievi: “Se venite qua nella speranza che uno di loro vi faccia le coreografia ed entriate l’anno prossimo come professionisti e il resto non lo prendete, non venite. È questa la differenza tra questo programma e altri talent che esistono“.