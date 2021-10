Massimiliano Rosolino deluso da Federica Pellegrini: “L’ho chiamata ma non mi ha risposto”. Il retroscena

TV e Spettacolo

Massimiliano Rosolino torna a parlare della diatriba a distanza con Federica Pellegrini, dopo le punzecchiature degli ultimi giorni. Ospite di Oggi è un altro giorno, il campione di nuoto fa alcune precisazioni sul rapporto con la collega e rivela di averla chiamata al cellulare, senza risposta. “Secondo me non abbiamo mai litigato” il pensiero di Rosolino, al fine di smorzare le tensioni degli ultimi giorni.

Massimiliano Rosolino torna a parlare di Federica Pellegrini

Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini sono campioni del nuoto e, negli ultimi giorni, si sono rivelati anche fenomeni di punzecchiature e frecciatine a distanza.

La coppia d’oro della vasca è stata protagonista di una querelle sulla quale Rosolino torna a parlare, ospite di Oggi è un altro giorno su Rai1. Il campione raddrizza il tiro delle sue ultime dichiarazioni e spiega come la Divina debba anche confrontarsi con i giudizi – anche negativi – dei colleghi, oltre al mare di affetto anno dopo anno ricevuto dalla sua platea di fan.

“Uno deve confrontarsi: è meglio una piccola osservazione da un amico che ti conosce da 20 anni piuttosto che da persone che ti dicono sempre ‘Hai ragione’“: questo il pensiero di Massimiliano Rosolino sulla vicenda.

Il campione ha utilizzato la parola “amico” testimoniando come per lui, nonostante gli attriti degli ultimi giorni, il rapporto con la Pellegrini sia un’amicizia ventennale.

Massimiliano Rosolino: “L’ho chiamata ma non mi ha risposto“

La conduttrice Serena Bortone, successivamente, chiede a Massimiliano Rosolino se farà pace con Federica Pellegrini. Il suo ospite ammette di aver più volte tentato di mettersi in contatto telefonico con la collega, senza però ricevere risposta: “Secondo me non abbiamo mai litigato.

Io l’ho chiamata per due volte ma non mi ha risposto. Massima stima, però…“.

Rosolino nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ammise che la Pellegrini è stata più volte eretta su un piedistallo. Una condizione che, a suo dire, non agevolerebbe un atleta già bravo di suo: “Quando una è così forte non ha bisogno di essere ancora più esaltata. Quando uno è uno sportivo, ha il piacere di conquistarsi tutto“.

La querelle a distanza tra i due assi del nuoto

Le ultime dichiarazioni di Massimiliano Rosolino a Oggi è un altro giorno sono arrivate dopo un botta e risposta a distanza tra i due assi del nuoto.

Intervistato dal Corriere della Sera, il campione ammise che in passato non ci fu alcun flirt con la Pellegrini, etichettando tale voce come una “leggenda metropolitana“. E spiegò per quali motivi la Divina fosse costantemente posta su un piedistallo, anche ben oltre i suoi riconosciutissimi meriti sportivi.

Alle dichiarazioni di Rosolino ha fatto subito eco la tonante risposta social di Federica Pellegrini che, in un Instagram story, ha commentato con un “a qualcuno rode il c**o“. Non ha mai espressamente citato il collega, ma quell’affermazione non poteva che non essere indirizzata a lui.

In arrivo nuovi capitoli sulla querelle?