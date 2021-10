The Equalizer 2 – Senza perdono: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 martedì 12 ottobre 2021

TV e Spettacolo

Denzel Washington è il protagonista di una pellicola action sequel del primo fil della saga di The Equalizer. L'ex agente da lui interpretato deve tornare in pista per risolvere un ingarbugliato caso.

Nella prima serata di martedì 12 ottobre arriva su Rai2 il secondo capitolo della saga che narra le vicende di Robert McCall, un ex agente segreto che dovrà tornare in azione per risolvere uno strano caso di omicidio che vede coinvolta una sua amica e collega e che sembra essere solo un tassello di un piano molto più ampio. Il film action dal titolo The Equalizer 2 – Senza perdono va in onda a partire dalle ore 21:20 sul secondo canale della televisione pubblica e vanta la partecipazione nel ruolo del protagonista del divo Denzel Washington. La trama ed il cast completo del film.

The Equalizer 2 – Senza perdono: il cast e le curiosità del film in onda su Rai2

The Equalizer 2 – Senza perdono (in lingua originale dal solo titolo di The Equalizer 2) è un film del 2018 diretto da Antoine Fuqua.

lo stesso regista che ha diretto anche il primo capitolo della storia.

La pellicola è per l’appunto il sequel del film del 2014 The Equalizer – Il vendicatore che vede come protagonista nuovamente Denzel Washington. Per questa occasione il regista ed il divo hollywoodiano tornano a collaborare per la quarta volta in carriera dopo il successo di Training Day, il primo capitolo di Equalizer ed il western movie dal titolo I magnifici 7.

Al fianco dell’attore figurano anche il conosciuto Pedro Pascal, qui nei panni di Dave York, ed anche attori di fama minore come Ashton Sanders, Bill Pullman, Melissa Leo, Orson Bean ed infine Jonathan Scarfe.

The Equalizer 2 – Senza perdono: la trama della pellicola

Robert Mc Call dopo gli avvenimenti del primo film ha detto basta con la sua vita da agente e si è ormai ritirato a vita privata e fa l’autista in una zona lontana dalla distrazioni di Boston.

Il suo passato però torna a bussare alla sua porta quando scopre che l’amica ed ex collega di nome Susan è stata trovata senza vit dopo le sue indagini per conto della CIA su di un omicidio- suicidio che sembra nascondere altro.

Mc Call tornerà così in azione per risolvere e trovare un colpevole a questa serie di omicidi che sembrano essere collegati di un piano molto più grande di ciò che sembra.