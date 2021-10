Costantino Vitagliano rompe il silenzio e annuncia un nuovo progetto in tv: “Non lo sogno, lo desidero”

TV e Spettacolo

Sono passati ormai 18 anni da quando Costantino Vitagliano è salito per la prima volta sul trono di Uomini e Donne. Il successo ottenuto all’interno della nota trasmissione di Maria De Filippi lo ha portato a collezionare esperienze in tv, al cinema e nel mondo della moda. Da qualche tempo ormai, l’ex tronista vive lontano dai riflettori, ma in queste ore ha ammesso il suo grande desiderio di tornare con nuovi progetti.

Costantino Vitagliano: che fine ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne

Classe 1974, Costantino Vitagliano nasce a Milano da genitori di origine campani.

La sua prima esperienza in tv arriva quando ha appena 17 anni e lo vede impegnato come valletto di La sai l’ultima?, dove inizia a muovere i primi passi nel mondo della televisione. Nel 2003 prende parte a Uomini e Donne, dove incontra Alessandra Pierelli, vivendo con lei un un’intensa storia d’amore fra il 2004 e il 2005, documentata periodicamente all’interno di Buona Domenica. Insieme a Daniele Interrante, altro noto tronista del periodo, è protagonista del film per il cinema Troppo belli.

Dal 2006 al 2007 lavora per Stranamore. Lo scandalo “Vallettopoli” lo coinvolge nel 2008 e lo porta prendere la decisione di lasciare la scuderia di Lele Mora.

Nel 2009 avviene il suo ritorno a Uomini e Donne nel ruolo di opinionista per il trono maschile. L’autunno del 2011 lo vede impegnato come concorrente a Baila!, a cui partecipa in coppia con Elisabetta Gregoraci, conquistando il primo posto. Nel 2016 prende parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip, ma la sua esperienza dura poco: durante la seconda puntata viene infatti eliminato. Da allora sono rare le sue apparizioni televisive.

Conclusa la relazione con Alessandra Pierelli, Costantino è stato legato per un periodo a Linda Santaguida. Nel 2013 ha poi conosciuto la modella svizzera Elisa Mariani, che lo ha reso padre della piccola Ayla. Dal 2020 è fidanzato con la ballerina Luba Mushtuk.

Costantino Vitagliano e gli anni del grande successo

Oggi, Costantino Vitagliano è stato ospite della trasmissione di Francesco Fredella per Trends & Celebrities su Rtl 102.5 News. “Non farmi sentire vecchio“ ha affermato scherzando con il conduttore che gli ha ricordato gli esordi della sua carriera nello studio di Uomini e Donne.

“È cambiato un po’ tutto, anche il modo di fare in tv in questi anni” ha aggiunto pensando a quanto accaduto nel frattempo. Nei primi anni Duemila, il tronista ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza del successo fra il grande pubblico, che ancora oggi non riesce a dimenticare.

“Andavo in edicola e c’erano diari o astucci con la mia faccia. Poster, giornali che parlavano di me. Ho scritto due libri che hanno venduto trecento mila copie” ha ricordato oggi. “Una volta era a Roma, dopo poche ore a Napoli, il giorno dopo a Milano. Tantissime serate in giro per le discoteche. Dieci anni sempre pieni di successo” ha ancora spiegato.

Costantino Vitagliano e il desiderio di tornare in tv: le sue parole

Agli esordi della sua carriera, Costantino Vitagliano ha conosciuto un mondo dello spettacolo ben diverso da quello attuale. “Oggi sono tanti i personaggi che vediamo in tv, forse sono troppi”, il suo pensiero. “Sicuramente hanno maggiori possibilità rispetto al passato– ha osservato – ci sono, ad esempio, le piattaforme social che danno grande visibilità e quando ho iniziato io non c’era tutto questo“. “Oggi è tutto veloce: video stories su Instagram di 15 secondi o al massimo 59. Tutto in tempo reale, un altro mondo” ha commentato Costantino.

Pensando al possibile ritorno in tv, Vitagliano non nasconde che gli piacerebbe partecipare di nuovo al Grande Fratello Vip. “Sono stato lì una sola settimana, stava per nascere mia figlia” ha spiegato oggi riferendosi alla sua prima esperienza. “Era un periodo molto delicato ed importante e non ho mai voluto sbandierare la mia privacy. Ora tornerei lì perché è una bella vetrina per tutti” ha aggiunto.

Fra i suoi progetti però c’è anche l’idea di esordire nei panni di conduttore. “Non lo sogno, lo desidero” ha affermato sicuro. “Se non sarà in tv potrebbe essere sul web. Ormai tutto si svolge lì” la sua conclusione.