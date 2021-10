Honolulu: su Italia 1 la terza puntata del programma di Fatima Trotta e Francesco Mandelli

Programmi TV

Torna dopo una settimana di pausa il nuovo programma comico di Italia 1. Mercoledì 13 ottobre 2021 verrà trasmessa la terza puntata dello show nonostante un avvio in sordina che ha ampiamente deluso le aspettative ed una pausa dovute alle scelte di programmazione di Mediaset per evitare che andasse in pasto di Rai1 e della trasmissione di una partita della Nazionale di Calcio. Honolulu riproverà a fare breccia nel cuore dei telespettatori con il terzo appuntamento che va in onda a partire in prima serata a partire dalle ore 21:20 sempre sul canale giovane della televisione della famiglia Berlusconi.

Ecco quello che c’è da sapere sulla terza puntata dello show comico condotto dalla coppia formata da Francesco Mandelli e da Fatima Trotta.

Honolulu: un primo bilancio

I conduttori Fatima Trotta e Francesco Mandelli sono pronti a tornare nuovamente nelle case degli italiani dopo la pausa di settimana scorsa, nella speranza che abbiano ricarito per bene le pile di una trasmissione già apparsa stanca dopo due soli appuntamenti.

Honolulu ha infatti riproposto nelle prime due puntate su Italia1 quelle che sono apparse le macerie di Colorado, anche perché il cast di comici saliti sul palco sono in fin dei conti gli stessi del suo illustre predecessore.

Ed a nulla sono servite nemmeno le ospitate di volti noti della rete come Pintus o Filippo Bisciglia, invitati come guest star ma rimasti solo una mosca bianca in grado di fare simpatia al pubblico.

La puntata del 29 settembre aveva raggiunto i 820.000 spettatori totali nella fascia di prima serata con l’8.00% di share sui giovani 15-34anni, scrive QuiMediaset.

Honolulu: quando andrà in onda la terza puntata

Vedremo se le cose cambieranno nel terzo appuntamento di Honolulu in onda mercoledì 13 ottobre 2021 quando il programma avrà l’ccasione per riprovarci nuovamente su Italia1, cercando di fare compagnia ai telespettatori con maggiore successo.

Che sia la volta buona?