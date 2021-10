La casa di carta 5, la fine si avvicina: Netflix rilascia il trailer ufficiale del secondo volume. Il video

Serie TV - Fiction

A poco più di un mese dall’uscita del primo volume della quinta stagione, è arrivato oggi 13 ottobre 2021 il primo trailer ufficiale della trama che concluderà una delle serie tv più seguite ed amate di sempre. Netflix ha rilasciato il breve filmato sul volume 2 de La casa di Carta 5 che sarà composto dai 5 episodi finali. Nel breve filmato rilasciato dalla piattaforma di streaming si ascolta candidamente la voce del noto Professore che lancia il suo grido di vendetta in un misto tra il disperato e la voglia di rivalsa. Guarda il trailer e scopri tutto quello che c’è da sapere.

La casa di carta 5: la storia volge al termine

Una delle serie tv più spettacolari e guardate di sempre sta per mostrare a tutti i suoi fan il suo attesissimo finale, dopo aver visto ben 4 parti ed un volume tutti ad altissima tensione.

Quello visto dai fan a partire dal 3 settembre scorso era solo il piccolo antipasto del gran finale che si appresta ad andare in onda su tutti gli schermi degli abbonati di Netflix.

Il volume 1 della quinta parte de La casa di carta ha iniziato il lungo addio che i fan dovranno affrontare con la serie tv spagnola e che si concluderà il prossimo dicembre.

E che addio, considerato quanto successo nei primi 5 episodi già visti. La banda capitana dall’iconico Professore è ormai con le spalle al muro e purtroppo conta i caduti, al posto di contare i milioni rubati allo Stato Spagnolo.

Dopo la perdita dell’amata Nairobi la banda ora deve fare i conti con la defezione eroica di Tokyo, sacrificatasi per il bene degli altri compagni in un gesto che ha ricordato quello fatto dal sempre rimpianto Berlino. Riprenderanno da qui le ultime vicende della banda di ladri più conosciuta delle serie tv.

La casa di carta 5: il trailer del volume 2

Il filmato rilasciato in queste ore da Netflix parla molto chiaro attraverso le parole dell’ideatore del colpo. Il professore scandisce bene poche ma significative parole che fanno i conti con le perdite delle quali parlavamo prima e che nelle sue intenzioni promettono vendetta. Come andrà a finire la rapina che ha ormai di fatto svoltato in vera e propria guerra?

Lo scopriremo a breve perché a margine del video è poi arrivata la conferma della data ufficiale dell’uscita del volume 2 de La casa di carta che vedrà lo sbarco dei 5 episodi conclusivi della serie per venerdì 3 dicembre 2021.