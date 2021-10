L’Ispettore Coliandro anticipazioni: su Rai 2 la quarta ed ultima puntata della serie con Giampaolo Morelli

Serie TV - Fiction

Finale di stagione per l'apprezzata serie tv italiana L'ispettore Coliandro. La quarta puntata in onda mercoledì 13 ottobre 2021, scopri la trama che mette Coliandro di fronte ad uno strano caso di traffico di droga.

Torna in televisione per l’ultima volta in questa stagione uno dei personaggi più iconici delle serie tv italiane con il quarto ed ultimo episodio della sua ottava stagione. L’attore Giampaolo Morelli fa compagnia ai telespettatori nei panni de L’Ispettore Coliandro per la quarta prima serate esclusiva in programma nell’autunno di Rai2. La quarta puntata della nuova stagione va in onda mercoledì 13 ottobre 2021 come sempre su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni della trama del quarto appuntamento con l’ispettore Coliandro.

L’Ispettore Coliandro: la serie tv mostra il suo finale

L’Ispettore Coliandro si è confermata anche questa stagione come una delle serie tv italiane più apprezzate della televisione ed ha portato con successo a termine anche la sua ottava stagione.

Il quarto ed ultimo episodio previsto andrà in onda mercoledì 13 ottobre 2021 quando rivedremo per l’ultima volta Coliandro trovarsi in nuovo entusiasmante caso. I 4 nuovi episodi della serie sono andati in onda su Rai2 con un discreto seguito ed in occasione dell’ultima puntata i telespettatori si troveranno di fronte all’appuntamento conclusivo con il personaggio nato dalla sapiente penna di Carlo Lucarelli e portato sullo schermo dalla regia dei Manetti Bros.

L’Ispettore Coliandro: la trama della quarta puntata in onda il 13 ottobre 2021

L’ultimo episodio che verrà mandato in onda mercoledì 13 ottobre 2021 ha il titolo di Kabir Bedi nel quale l’Ispettore si ritrova fianco a fianco con la avvenente Jamila. La giovane ha l’aria di essere una ragazza in balia degli eventi e per questo Coliandro la prende sotto la sua ala per proteggerla.

L’apparenza però inganna e sarà proprio Jamila a rivelarsi una agente sotto copertura che sta lavorando per i servizi segreti francesi ad un caso che vede coinvolti anche alcuni insospettabili in un ampio traffico di droga.

I due lavoreranno insieme per sgominare la banda che vanta tra i suoi membri anche Tarantola, un poliziotto all’apparenza ligio al dovere e perfetto nel suo lavoro che invece è invischiato fino al collo con la banda essendo l’intermediario per il traffico.