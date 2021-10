Massimo Giletti e Claudia Gerini fotografati insieme alla Fontana di Trevi: le immagini della “strana coppia”

Gossip

Massimo Giletti e Claudia Gerini sono stati paparazzati insieme in queste ore. I due avrebbero trascorso la serata insieme, all’insegna di chiacchiere e confidenze presso la Fontana di Trevi a Roma. Le immagini li ritraggono molto vicini e quanto pare fra i due vi sarebbe da tempo un legame di grande amicizia. Il fatto che entrambi siano single però sembrerebbe aver accesso la curiosità dei fan sul loro incontro.

Massimo Giletti e Claudia Gerini fotografati insieme: il post Instagram di Chi

Massimo Giletto e Claudia Gerini sono stati avvistati insieme dalla rivista Chi, che ha annunciato la notizia del loro incontro sulla sua pagina Instagram.

Nel post si vede la foto della copertina e, in basso a sinistra, in anteprima, una delle foto che ritrae Giletti e la Gerini insieme che chiacchierano. I due sorridono mentre parlano fra di loro. A commento del post, in didascalia c’è scritto: “E nella notte romana , davanti alla Fontana di Trevi, “Chi” ha sorpreso una ‘strana coppia‘: quella formata da Massimo Giletti e Claudia Gerini”. “I due hanno passato la mezzanotte insieme tra confidenze, sorrisi e selfie nello stesso luogo dove un anno e mezzo fa si erano visti nel ruolo di intervistatore lui e di intervistata lei.

Oggi ci sono andati in privato come due (single) che si conoscono bene”, continua il commento del post di Chi. I due, infatti, si erano già incontrati in quel luogo durante la pandemia per un’intervista. Ora vi sarebbero invece tornati in modo più informale.

Massimo Giletti e Claudia Gerini insieme, le foto che hanno fatto il giro del web

Le foto di Massimo Giletti e Claudia Gerini insieme hanno già fatto il giro del web. Nel servizio della rivista che le ha pubblicate, si vede una grande intimità tra i due, che sono amici da tanti anni.

Inoltre, pare che il conduttore e l’attrice non si siano nascosti ai molti turisti e passanti che affollano la Fontana di Trevi a ogni ora del giorno e della notte e, stando a quanto riferito da Chi, sembra che abbiano anche dedicato qualche momento ai fan. Le foto pubblicate dalla rivista, li ritrarrebbero anche impegnati nel tradizionale lancio della monetina. In queste ore sono emerse molte voci sul loro conto. Come è noto, entrambi sono single: lui da molto tempo, mentre lei dal momento della rottura con Simon Clementi.

Ma per il momento tra Massimo Giletti e Claudia Gerini ci sarebbe solo una bella amicizia.