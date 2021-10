Chicago Med anticipazioni: trama degli episodi finali della quinta stagione di giovedì 14 ottobre

Serie TV - Fiction

Il famoso Chicago Medical Center torna per l'ultima volta in televisione. L'ultimo quadruplo appuntamento finale svelerà le trame conclusive della quinta stagione. Le anticipazioni.

Chicago Med e le sue trame sono arrivate al gran finale di stagione nell’ultimo con l’appuntamento fissato come al solito per la prima serata del giovedì targato Italia1. I 4 episodi conclusivi vanno in onda giovedì 14 ottobre 2021 e ci mostreranno il finale della serie televisiva statunitense che ha raccontato le vicende intrecciate dei medici e degli infermieri del noto ospedale Chicago Medical Center nella sua quinta stagione. La trama delle anticipazioni dell’appuntamento fissato come sempre su Italia1 per le ore 21:20 circa.

Chicago Med: le anticipazioni di giovedì 14 ottobre 2021

La seguita serie televisiva Chicago Med torna per l’ultima volta su Italia 1 con i suoi 4 episodi finali a partire dalle ore 21:20 quando ci verrà mostrato il gran finale della quinta stagione che narra le vicende che ruotano attorno al famoso Chicago Medical Center.

Sarà un quadruplo appuntamento speciale quello di giovedì 14 ottobre che tirerà le fila delle trame sviluppate in tutti i suoi 20 episodi stagionali.

Chicago Med: le anticipazioni del primo episodio di serata

La prima serata di Italia1 prende il via con l’episodio dal titolo Fantasmi del passato.

Al centro della trama ci sarà il chirurgo Marcel Crockett che dovrà fare i conti con le accuse per un episodio del passato che lo vedrebbe colpevole di un atroce atto. L’uomo sarà sul punto di essere arrestato ma l’opera di Natalie Manning terrà gli agenti a bada mentre le donna verrà a conoscenza del terribile segreto che il chirurgo si porta dietro da svariati anni. Crockett le rivelerà che ha dovuto far fronte alla perdita della figlia e questo particolare sarà importante per cercare di scagionarlo dalle accuse.

Chicago Med: le anticipazioni del secondo episodio di serata

Il secondo episodio di serata ha il titolo Tutto per amore e ci mostrerà di fronte Charles e Will alle prese con una discussione che vede al centro del dibattito Hannah. Il primo infatti cercherà di scoraggiare il secondo nell’intraprendere una relazione con la donna mentre in Pronto Soccorso c’è fermento portato dalle condizioni instabili di una donna arrivata con una grave forma di Alzheimer.

Chicago Med: le anticipazioni del terzo episodio di serata

Il 19esimo episodio stagionale, il terzo della maratona dedicata al finale della serie, ha come titolo Verità negate.

Protagonisti saranno Ethan Choi e April Sexton. L’infermiera alla fine confesserà al compagno di aver baciato Crockett e questo porterà alla rottura del loro rapporto tanto che la donna deve lasciare l’appartamento dove convivono. Per una coppia che smette di amarsi ce ne sarà un’altra composta da Maggie Lockwood e Ben Campbell che convoleranno a nozze.

Chicago Med: le anticipazioni del quarto episodio di serata

L’ultimo episodio stagionale avrà il titolo Un ago nel cuore e porrà fine alla quinta stagione di Chicago Med. Will Halstead si convincerà di rimettere in carreggiata il suo rapporto con Hannah Asher.

La situazione tra i due ha vissuto un momento delicato dopo le sconvolgenti novità che vedevano la donna alle prese con un problema di tossicodipendenza. L’uomo perdonerà la compagna e farà di tutto per aiutarla nel suo percorso di recupero..