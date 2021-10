Gemma Galgani, il nuovo corteggiatore è carico di buone intenzioni: “Spero di saziarti”. Commento puntata 14 ottobre

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del 14 ottobre, Gemma Galgani è tornata protagonista. La Dama è sembrata molto felice e pronta a innamorarsi. Gemma Galgani, infatti, ha trovato un nuovo Cavaliere: Costabile, con cui si è già scambiata un bacio.

Gemma Galgani racconta l’uscita con Costabile

Che sia la volta buona! Dopo varie fregature, Gemma Galgani ha trovato un nuovo corteggiatore, un uomo che sembra prenderla, anche in questa sfortunata edizione 2021/2022. Difatti, la Dama ha approfittato di una pausa caffè per abbordare il bel Costabile, un uomo prestante, ma anche vicino alla sua età.

Tutto perfetto allora, come sottolineato da Gemma Galgani: “C’è stato un bacio inaspettato… Interminabile… Non è salito per il momento, poi vedremo… Chissà“.

La Dama si è lanciata a capofitto nella nuova conoscenza, come solo Gemma Galgani sa fare. Tina Cipollari ci ha ironizzato su: “La prima volta che vedi un uomo, dopo tre secondi te lo vuoi portare nel bosco… Chissà che drammi deve avere avuto nella vita per definire Gemma una gioia“. E Gianni Sperti ha aggiunto: “Un modo per dire imboschiamoci“.

Costabile dal canto suo sembra convinto: “Spero di saziarti di queste cose qui“. Sarà la volta che ce la leviamo davanti?

Gemma Galgani felice con Costabile, per Andrea Nicole Conte arriva il primo bacio

Gemma Galgani ha raccontato a Uomini e Donne la gioia di avere un nuovo corteggiatore. Mentre per il trono classico, dopo settimane di indecisione, adesso, posso affermare con certezza di ritenere Ciprian Aftim del tutto falso. La sua esterna con Andrea Nicole Conte, in cui si sono scambiati il primo bacio sembrava recitata e, pure male, come sottolineato anche da Gianni Sperti: “A me è sembrato strano dirlo e non farlo… Molto più romantico se avviene naturalmente… Non ho molta fiducia in lui“.

La conduttrice ha fatto fatica, inoltre, a tirargli fuori un commento: “Un bacio dolce, tanto“. Per poi ricavare già la prima recriminazione dal ragazzo: si aspettava più passionalità. Comunque questo trono e il modo di fare di Andrea Nicole Conte e dei suoi corteggiatori è davvero noioso.