Lui è peggio di me: su Rai 3 giovedì 14 ottobre il quarto appuntamento con Giorgio Panariello e Marco Giallini

Lui è peggio di me torna su Rai3 con la quarta puntata di questa stagione in compagnia di Giorgio Panariello, Marco Giallini e tanti altri nuovi ospiti. Tutto quello che c’è da sapere sulla quarta e penultima puntata del programma in onda giovedì 14 ottobre 2021.

Lui è peggio di me è ormai la garanzia del giovedì sera di Rai 3 e tornerà nuovamente in onda con i suoi due mattatori per la quarta puntata di stagione. Giorgio Panariello e Marco Giallini, la strana coppia messa insieme da una grande amicizia, tornano a condividere il palco per il quarto appuntamento con la trasmissione in calendario giovedì 14 ottobre 2021 sempre sul terzo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. I due conduttori, così tanto distanti quanto vicini nelle dinamiche di questo programma, saranno accompagnati da tanti nuovi ospiti ed hanno in serbo qualche nuova idea per conquistare gli animi del pubblico.

Lui è peggio di me: la quarta puntata della nuova stagione

Le prime tre puntate dello show sono filate lisce con la strana coppia formata da Giorgio Panariello e Marco Giallini a farla come sempre da padrone. Il pubblico si è trovato di fronte uno show particolare dove al centro delle dinamiche ci sono le infinite differenze tra i due mattori che ancora però faticano a conquistare del tutto la gente davanti al teleschermo.

Il programma deve quindi cercare di prendere in mano le redini del proprio destino dopo i dati non tanto confortanti arrivati in termini di ascolti. Il terzo appuntamento di stagione di Lui è peggio di me quantomeno è stato capace di far registrare un piccolo salto in avanti dello share posizionandosi al 4,2%, superando quantomeno il dato del 3.8% del secondo appuntamento.

Lui è peggio di me: le anticipazioni della quarta puntata

Quella che andrà in onda giovedì 14 ottobre potrebbe essere l’occasione del riscatto per Panariello e Giallini con la quarta e penultima puntata dello show che arriva su Rai3 a partire dalle ore 21:20 circa.

Il programma tornerà infatti ad intrattenere il pubblico con partecipazione fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti e con la presenza in studio di 3 attesissimi ospiti.

A fare compagnia ai due presentatori ci saranno infatti l’amatissima cantante Cristina D’Avena e lo storico duo comico composto da Cochi e Renato.