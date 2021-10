Taylor Mega lancia un’applicazione fitness “adatta a tutti” e promette: “Ci sarò io a motivarti”

Gossip

Taylor Mega è nota per il suo lavoro come imprenditrice, modella e influencer. Da anni si divide fra i social e la tv, vantando un grande seguito. Proprio con i suoi follower condivide una delle sue più grandi passioni: il fitness. È pensando a loro, che ha deciso di creare una nuova applicazione dedicata allo sport e contenente esercizi, consigli e idee per allenarsi al meglio, in sua compagnia.

Taylor Mega: dalla verità sulla sua vita privata alla carriera fra social e tv

Forse non tutti sanno che Taylor Mega si chiama in realtà Elisia Todesco e che il suo è un nome d’arte scelto per il suo brand, che si occupa di conduzione di campagne pubblicitarie.

La nota influencer è nata in provincia di Udine, il 31 ottobre 1993, da una famiglia di allevatori di tacchini. Come da lei stessa dichiarato, da giovanissima ha vissuto un periodo molto complesso, che l’ha portata a fare i conti con attacchi di panico e traumi importanti. Fra le sue passioni ci sono da sempre la moda e il fitness. Dopo aver mosso i primi passi su Instagram, la sua prima apparizione degna di nota nel mondo dello spettacolo avviene nel 2018, quando sfila sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

L’anno successivo, partecipa all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello. Nel 2020 sceglie di posare per il calendario For Man, dedicato a una campagna contro la violenza sulle donne. In questi mesi, Taylor ha fondato la linea di costumi Mega Swim, scegliendo la sua amica Sophie Codegoni come testimonial.

Come in molti sapranno, l’influencer ha una sorella di nome Giada, che in passato ha usato a sua volta il nome d’arte Jade Mega. Anche lei vanta un discreto seguito su Instagram, dove Taylor conta ben 2 milioni e mezzo di follower.

Fra i suoi amori ci sono molti personaggi noti nello showbiz italiano. Per un periodo è stata fidanzata con Tony Effe della Dark Polo Gang, vivendo con lui un vero e proprio tira e molla. Negli anni si sono inoltre rincorse le voci dei suoi presunti flirt con Flavio Briatore, Sfera Ebbasta e Vittorio Scala, un noto imprenditore milanese.

Taylor Mega annuncia il nuovo progetto fitness: “Ci sarò io a motivarti”

Ospite alla trasmissione di Francesco Fredella per Trends & Celebrities su Rtl 102.5 News, Taylor Mega ha parlato in queste ore del suo nuovo progetto: “Mega Fitness”.

L’influencer ha deciso di concentrare tutte le sue forze nello sviluppo di una piattaforma interamente dedicata allo sport, lanciando una nuova app piena di video allenamenti che, promette lei, saranno adatti a tutti. Le attività, ha spiegato in radio, sono state ideate per stimolare il metabolismo e fare bruciare i grassi e saranno accompagnati da suggerimenti e consigli. “Gli esercizi sono interamente a corpo libero e non hai bisogno di acquistare attrezzature extra” è quanto dichiarato dal “quartier generale” dell’app.

Taylor è molto entusiasta del suo progetto, in merito al quale promette: “Migliora lo stile di vita e aumenta l’autostima“.

“Ci sarò io a motivarti quando la voglia verrà a mancare!” ha inoltre aggiunto parlando al suo pubblico. “Inizia a sentirti parte di un gruppo di ragazze che vogliono migliorare la propria forma fisica! Questa community è adatta a tutti” ha infine ricordato.