Carolyn Smith torna a parlare della lotta al tumore. La sua dura confessione: “Ho dolori da morire”

TV e Spettacolo

Tra poche ore, Carolyn Smith tonerà a occupare il suo posto nella giuria di Ballando con le stelle, per valutare le esibizioni dei concorrenti della nuova edizione del talent. La coreografa affronta da anni la lotta contro il tumore e recentemente ha dovuto affrontare nuove cure. Nonostante la sua grande forza d’animo, in questi giorni si è lasciata andare a un’amara confessione sul suo stato di salute.

Carolyn Smith e la lotta contro il tumore: “Va e viene”

In vista dell’inizio della sedicesima edizione di Ballando con le stelle, Carolyn Smith è stata intervistata dal settimanale Oggi.

La coreografa ha parlato del programma, ma anche della sua vita privata e delle sue condizioni di salute. Dal 2015 ormai prosegue la sua battaglia contro un tumore maligno al seno. “Gli ultimi esami sono andati bene” ha esordito. “E con questo pensavo fosse finita, invece no” ha però ammesso. “Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene“ la sua amara confessione.

“Le cure lo tengono a bada– ha spiegato Carolyn- se le interrompessi ci sarebbe il 65% di possibilità che riappaia”.

“E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire“ ha ancora spiegato tristemente. La Smith ha scelto di condividere con i fan la sua esperienza nella battaglia contro il cancro, facendosi portavoce di campagne di sensibilizzazione sul tema.

Carolyn Smith pronta a tornare a Ballando con le stelle: il suo progetto per la nuova edizione

Proprio a proposito del suo impegno nella lotta alla malattia con la quale convive da anni, Carolyn ha spiegato di aver pensato a una speciale iniziativa legata alla nuova edizione di Ballando. In ogni puntata del talent infatti, si presenterà in studio con un abito da sera diverso, “dieci in tutto”.

I vestiti saranno ispirati al mondo della danza. Al termine di ogni serata poi, la Smith li offrirà in beneficenza. “Li metterò all’asta su CharityStars e devolverò tutto per comprare un macchinario per un reparto oncologico” ha rivelato