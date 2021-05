Carolyn Smith continua la sua lotta contro il cancro. Pochi mesi fa, la ballerina e coreografa britannica nota in Italia per il suo ruolo da giudice di Ballando con le Stelle, ha annunciato che era riuscita a sconfiggere il suo male. Solo un mese dopo, invece, la necessità di fare un altro ciclo di terapie e valutare al termine la situazione. Oggi è arrivato il giorno dell’ultima chemioterapia e la stessa Carolyn Smith ha detto la sua.

Carolyn Smith, ultima chemioterapia: è finita qui o si va avanti?

È quello che si chiede Carolyn Smith, che sul suo profilo Instagram come di suo consueto ha informato i fan delle sue condizioni di salute durante il percorso di cura contro il cancro, “l’intruso” che si porta dietro ormai dal 2015.

Un periodo lunghissimo, che pochi mesi fa la stessa Smith sperava di aver messo alle spalle. Invece, era arrivata la brutta notizia: la giudice nel programma di Milly Carlucci ha dovuto scegliere se continuare con il TDM1, oppure fare una pausa e ripetere Tac e Pet a marzo. Tutto a causa di “un’infiammazione e un po’ di cellule (non tumorali) che non si sa cosa sono“.

Succedeva a gennaio e sembra che alla fine Carolyn Smith abbia scelto la prima opzione, per evitare troppe pet e tac che “non fanno bene al corpo“.

Oggi è finito l’ultimo ciclo di chemioterapie e, annuncia la stessa, ora toccherà agli esami determinare se sia guarita del tutto o si dovrà andare ancora avanti.

Carolyn Smith positiva dopo l’ultimo ciclo di chemioterapia

Lo ha dichiarato lei stessa nel post Instagram in cui si mostra con mascherina in ospedale, appena terminata la terapia. “Buongiorno a tutti – ha scritto – Questa mattina sono all’IDI per fare l’ultimo ciclo di chemioterapia biologica prima di fare PET e TAC l’11 giugno e poi valutare la situazione se è finita qui o si va avanti!

Io spero sempre la prima. I’m positive“. Il tutto è stato ribadito anche in una storia sempre sul profilo ufficiale. Carolyn Smith ha detto: “Spero sia l’ultimo trattamento di chemioterapia biologia, ma bisognerà aspettare Tac e Pet“.

I fan non hanno mancato di farle sentire il solito sostegno durante questa lunga, lunghissima battaglia. Tra loro anche una d’eccezione, ovvero Romina Power. Come commento alla foto della Smith, l’ex moglie di Al Bano ha scritto: “È finita!”. Un ottimismo condiviso da molti altri, come Vittoria Schisano, Elena Sofia Ricci, Sabrina Ferilli e Paolo Conticini.

