6 minuti intensi e toccanti per spiegare ai suoi fan gli sviluppi della sua battaglia contro la malattia, un cancro al seno che la vede combattere come una guerriera. Dura 6 minuti il video Instagram di Carolyn Smith, che aggiorna sulle sue condizioni e sull’esito degli esami per il tumore che l’ha colpita tempo fa. La coreografa, volto amatissimo di Ballando con le Stelle, traccia i contorni delle novità emerse dopo i controlli. Fortunatamente una buona notizia, ma ce n’è anche una cattiva che non la fa stare ancora tranquilla.

Carolyn Smith: “Non c’è segno del tumore, ma c’è una cattiva notizia“

Carolyn Smith ha parlato delle sue attuali condizioni di salute con un breve aggiornamento via social. L’amato volto di Ballando con le Stelle, che condivide con i fan tutte le notizie più importanti sullo stato della sua lotta contro il cancro, è tornata su Instagram con un video di 6 minuti in cui fornisce un aggiornamento.

Sono arrivati i risultati degli esami per il tumore e, prima di spiegare nel dettaglio come stanno le cose, si è scusata per il ritardo nella comunicazione sottolineando di essere stata piuttosto giù di morale negli ultimi giorni.

Anzitutto, la Smith ha sottolineato la preziosa buona notizia emersa dagli esiti: “Non c’è segno del tumore”. Ma nel sollievo di questa risposta, si è innestata l’angoscia per una cattiva notizia che la preoccupa.

“Ho un’infiammazione e un po’ di cellule (non tumorali) che non si sa cosa sono – ha spiegato nel filmato anticipando due possibili scenari nel suo orizzonte di cura –. Le situazioni sono due: 1) fare 2 mesi di pausa poi di nuovo Tac e Pet a marzo.

Questo mi spaventa perché significa nello spazio di 14 mesi fare 4 volte Pet e Tac. Troppi per i miei gusti purché non fanno bene al corpo. 2) continuare con il TDM1 e fra 6 mesi Tac e Pet, nel frattempo tenere sotto controllo le cellule e l’infiammazione“.

Guarda il video:

https://www.instagram.com/p/CKRRCToKr0v/

La speranza di Carolyn Smith dopo la “doccia fredda”

“Doccia fredda”: così la coreografa definisce la brutta notizia incassata all’esito delle analisi per la sua malattia.

Carolyn Smith, visibilmente provata, ha detto però di non voler assolutamente arrendersi e di proseguire nella sua battaglia, nella speranza di una conclusione positiva e definitiva alla fine di questo percorso: “Si spera che la prossima volta mi dicano ‘È finito’. Ma per ora si continua in modo positivo e fiducioso. Sono passati 5 anni e 4 mesi… non sono arrivata qui per poi mollare“.

Gli ultimi giorni non sono stati facili: “I medici mi hanno detto che la mia situazione era molto aggressiva e devo continuare con la terapia che si chiama TDM1.

Avevano paura che se smettevo la cura adesso – che tiene a bada la mia situazione – si riprendeva il tumore. Se riprende, si ritorna alla chemioterapia“.

Dopo il piccolo crollo emotivo dovuto alla notizia dell’infiammazione in corso, Carolyn Smith è tornata comunque a sorridere e sperare di risolvere definitivamente il problema: “Continuo con la TDM1, fra 6 mesi facciamo Tac e Pet, nel frattempo teniamo sotto controllo questa infiammazione che non sappiamo cos’è. Preferisco non rischiare di smettere la cura e tornare alla chemioterapia. In questi giorni non sono stata tanto tranquilla, speravo mi dicessero che tutto è finito.

Ma vado avanti, sorridente, anche se chi mi sta accanto, in questi giorni, non mi ha visto proprio così. Ma io sono così, ogni tanto serve toccare il fondo per ripartire“.

Approfondisci

Carolyn Smith in crisi: la rivelazione sul difficile momento

Carolyn Smith racconta la sua malattia a Storie Italiane

Carolyn Smith contro le fake news: “Sono più viva che mai”