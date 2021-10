Claudia Gerini vuole essere di nuovo mamma adottare ma non può. Il commento dell’attrice “È assurdo”

Gossip

Claudia Gerini, dopo aver messo alla luce due figlie, Rosa e Linda, vorrebbe allargare la famiglia. Ma in Italia i single non possono fare domanda per l'adozione. La denuncia dell'attrice

Claudia Gerini ha espresso il suo desiderio di rinnovata maternità. Il suo sogno è quello di adottare altri figli, ma il fatto che sia single va inevitabilmente a scontrarsi con leggi sulle adozioni, che come prerequisito richiedono proprio il vincolo matrimoniale.

L’attrice esprime il suo pensiero a riguardo: “Assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo.“

Claudia Gerini e il desiderio di essere di nuovo mamma

Claudia Gerini, attrice e cantante di successo, si racconta in un’intervista al settimanale F.

Tra i numerosi impegni dietro le quinte che l’hanno tenuta occupata in questi ultimi anni, dal ruolo in Diabolik a quello più recente nel film Sulla Giostra, l’attrice trova sempre modo e tempo per parlare della sua famiglia.

Soprattutto, del desiderio sempre più impellente di allargarla. Dopo le sue due figlie, Rosa di 17 anni nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda, 12 anni, avuta dalla relazione con il frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione, l’attrice si confida: vuole essere di nuovo mamma.

L’unica via sarebbe quella dell’adozione, anche perché il sogno della cantante sarebbe quello di avere altri tre figli, “Di quattro o otto anni”, specifica.

Claudia Gerini: “Essendo single non posso adottare”

Claudia Gerini spiega le motivazioni che l’hanno spinta alla via dell’adozione: “Ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che piacerebbe prendere un bimbo in affido. Ne ho parlato con le figlie. È importante che siano d’accordo.” La loro risposta non è tardata ad arrivare: “Va bene. Si sono subito spostate sulle cose pratiche, tipo dove lo facciamo dormire…“.

L’attrice si focalizza poi sulle faccende più pratiche, evidenziando un grosso intoppo delle leggi italiane sugli affidi: l’impossibilità di adottare un bambino senza essere sposati. “Essendo single non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo.”

No alle adozioni da single, l’attrice lancia un appello:

L’attrice Claudia Gerini conclude l’intervista lanciando un’appello, proprio in favore delle adozioni da parte dei single: “Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene?

Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco.” dichiara la cantante.