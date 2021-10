Georgette Polizzi, una vita tra violenze domestiche, e la terribile scoperta della sclerosi multipla

Gossip

Georgette Polizzi, un tracciato di vita commovente, fatto da abusi subiti da bambina da sua madre e dal suo patrigno. La forza di una donna che non si è arresa alle avversità, e reagisce ai problemi con il sorriso e la positività che la contraddistinguono. La scoperta di una terribile malattia, come la sclerosi multipla, e la gioia per la gravidanza hanno scandito il suo percorso difficile.

Georgette Polizzi, la violenza tra le mura domestiche

Georgette Polizzi, stilista e influencer, ha trascorso un’infanzia difficile; la violenza di una madre bipolare e gli abusi del patrigno.

Rinchiusa in uno sgabuzzino, i mozziconi di sigarette spenti sul suo corpo, erano questi soprusi che subiva dalla madre. È questo il lungo racconto che ha fatto ad Eleonora Daniele a Storie Italiane.

Aveva 4-5 anni quando il suo patrigno, che si è poi rivelato un orco, è entrato nella sua vita e in quella della madre, restando con loro fino a quando Georgette ha compiuto 8 anni. In quel periodo così terribile, Georgette ha raccontato di non aver fatto altro che colpevolizzarsi per le violenze subite.

A farla soffirire ancora di più, l’omertà di chi gli stava intorno che non l’ha mai fatta sentire protetta. Georgette Polizzi ha raccontato di aver sofferto del mancato appoggio dei vicini, dalle maestre, e dei genitori delle sue compagne di scuola… Raccontare la verità a sua madre non è stato facile, il coraggio l’ha avuto a 13 anni mentre guardava un film. La madre ha reagito in un modo alterato, senza voler mai denunciare l’ex marito.

Georgette Polizzi racconta: “Ho perdonato mia madre”

Georgette dichiara: “Ho perdonato mia madre”, a causa della sua malattia bipolare. In ospedale si erano accorti di un morso sulla schiena, e i medici hanno denunciato il caso agli assistenti sociali.

È riuscita a uscire dal tunnel della violenza a 15 anni, quando è finita, ancora una volta in ospedale.

Ha deciso di perdonarla perché non era lucida, il bipolarismo la portava da un estremo all’altro. La picchiava, e l’attimo dopo le curava le ferite.

Georgette Polizzi e la scoperta della sclerosi multipla

Georgette Polizzi nel 2018 ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Da sportiva che praticava crossfit, si è ritrovata a non avere l’autocontrollo sul suo corpo. Ha perso per 1 mese la sensibilità del busto, ma è riuscita a rialzarsi dopo questo periodo di tempo.

Il suo spirito combattivo le ha permesso non arrendersi, e liberarsi della sedia a rotelle e del deambulatore. La forza di una donna che ha dimostrato di potercela fare, e di sconfiggere la “bestia” che continua a essere imprigionata nel suo corpo.

Suo marito Davide Tresse, gli è sempre stato accanto, e confessa di aver incontrato in lui il suo uomo ideale. Hanno partecipato insieme al reality Temptation Island nel 2016, condotto da Filippo Bisciglia.

Georgette Polizzi, la gioia della gravidanza

L’influencer e stilista ha fortemente voluto una gravidanza, nonostante le difficoltà della malattia.

Ha sospeso un farmaco perché incompatibile con il suo desiderio di maternità, decidendo di intraprendere un percorso di inseminazione. Accettando i rischi che comporta questa scelta coraggiosa.

È incinta di 4 mesi, e si sente una donna felice, e afferma “Lei sarà il cambio del mio destino”. Spera di poter regalare a sua figlia la vita che non ha potuto avere, e allo stesso tempo suo marito e la bambina che aspetta rappresenta il suo cambiamento e la sua rinascita. Una donna che ha vinto molte battaglie, e che gioisce nel poter condividere le sue esperienze e aiutare gli altri.