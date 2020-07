Georgette Polizzi, la designerin lotta contro la sclerosi multipla, non scorderà la data in cui ha ricevuto l’ultimo referto. Il primo luglio, infatti, ha ottenuto un’importante vittoria sulla sua malattia. Trepidante dopo l’esito ricevuto, ha condiviso con i suoi fan Instagram un post contenente il verdetto che fa emozionare.

Georgette Polizzi racconta felice l’esito della risonanza

La notizia dell’esito della risonanza cerebrale e spinale è arrivata con un post frizzante. Georgette Polizzi ha deciso di condividere il referto dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove lei risiede. Sopra compare lei, con l’indice sul naso come a far segno di tacere alla malattia che le ha dato un attimo di tregua.

Infatti sul post si legge: “Oggi è una data importante. Oggi mi hanno comunicato che l’esito della risonanza cerebrale e spinale che ho fatto a metà giugno è… negativo, quindi ‘lei’ sta dormendo! Questa risonanza ha più valore per me, rispetto alle altre, perché sto facendo da mesi un percorso terapeutico importante. Le lesioni che ho sono tante ma io ho deciso di colorarle”.

Georgette non si arrende

Il post si conclude poi con una frase ironica, che mostra il forte desiderio di riscatto di Georgette Polizzi: “E ora dico solo: ‘shhhhh continua a dormire b*******!’”.

Insomma il famoso motto “Mai arrendersi” la designer di moda lo incarna del tutto. A fronteggiare le difficoltà della malattia la aiuta il supporto del marito Davide Tresse, con cui aveva anche partecipato a Temptation Island, il reality che l’ha resa nota al grande pubblico. Affamata di vita e coraggiosa, la fashion stylist prosegue la battaglia contro la sclerosi multipla, guardando avanti e non al difficile passato di cui aveva recentemente parlato a La vita in diretta.

Con la speranza che le nuove cure a cui si sta sottoponendo la facciano proseguire su questa scia di vittorie.