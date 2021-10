Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme. Tra i due ex è tornato l’amore dopo mesi

Gossip

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme. A dare l’ufficialità è il settimanale Chi che, nella rubrica Chicche di Gossip, ha dato l’annuncio nell’ultimo numero in edicola, dopo lo scoop che vedeva protagonista il tradimento della Tocca con l’ex concorrente di Amici Valentin Alexandru Dumitru.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si erano conosciuti nel talent show di Maria de Filippi Amici, lui insegnante di ballo, lei ballerina professionista, si sono incontrati nuovamente dietro le quinte del programma, dopo che Raimondo Todaro è stato per due anni coreografo di Ballando con le Stelle.

Raimondo e Francesca, la fine del loro matrimonio

La storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca era finita circa due anni fa, dopo che la ballerina aveva ufficializzato il fidanzamento con Valentin Alexandru Dumitru. La notizia aveva destato scalpore, si vociferava, infatti, che la Tocca avesse tradito il marito Todaro per iniziare una nuova storia d’amore.

Dopo lo scoop, fu proprio Raimondo Todaro, tramite un lungo post sui social, a dire la verità sul loro matrimonio.

La storia tra i due non funzionava più già da molto tempo, per questo non si poteva parlare di vero e proprio tradimento.

Il ritorno di fiamma dopo Ballando con le Stelle

Per anni Raimondo Todaro ha lavorato come coreografo per il programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, fino a questo anno in cui ha deciso di abbandonare il programma e tornare a calcare le quinte di Amici ricongiungendosi alla ballerina Francesca Tocca.

Nonostante lo scoop di Chi, i due non hanno ancora smentito o ufficializzato il ritorno di fiamma, ma pare proprio che adesso sia tornata la pace, sia sul luogo di lavoro che a casa, dove sono tornati a vivere con la figlia Jasmine (che avevano avuto insieme nel 2013) e, solo dopo aver annullato il divorzio.

Un ritorno di fiamma con le scintille, che lascia i fan più appassionati con la speranza di rivederli presto insieme.