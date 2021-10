Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 16 e domenica 17 ottobre

Programmi TV

Questa settimana Verissimo torna nel suo consueto doppio appuntamento settimanale dopo la pausa di settimana scorsa. Canale5 ritorna alla sua programmazione abituale e ricolloca lo show di Silvia Toffanin in onda sabato 16 ottobre e domenica 17 ottobre. Il doppio appuntamento andrà in onda come al solito alle ore 16:30 quando la conduttrice sarà di nuovo in studio di fronte agli ospiti che arriveranno per farle compagnia con i loro intensi racconti a cuore aperto. Tutti gli ospiti di Verissimo nelle puntate in onda sabato16 e domenica 17 ottobre su Canale5.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 16 ottobre 2021

Per la gioia dei suoi affezionati spettatori il programma di successo Verissimo torna su Canale5 con il primo dei due appuntamenti settimanali che metteranno Silvia Toffanin di fronte a degli attesissimi ospiti.

La conduttrice farà compagnia al pubblico a partire dalle ore 16:30 quando inizierà con le sue consuete interviste nella prima puntata in onda sabato 16 ottobre.

Gli ospiti del primo appuntamento settimanale saranno l’attrice Manuela Arcuri, il cantante Gianluca Grignani, la ginnasta Vanessa Ferrari.

Ai tre si aggiungeranno nel corso della puntata sia l’attrice Lunetta Savino, che l’ex gieffino dalla straordinaria storia di nome Samy Youssef. Faranno il loro debutto in trasmissione anche Benjamin Mascolo con la fidanzata Bella Thorne per il racconto della loro storia d’amore e del loro primo film nel quale hanno recitato in coppia.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 17 ottobre 2021

Nella puntata che andrà in onda domenica andranno a trovare Silvia Toffanin l’attore Lino Banfi, che racconterà la sua lunga carriera nei primi 85 anni della sua vita, l’attrice Stefania Sandrelli ed anche il cantante Dodi Battaglia, che sta attraversando un duro momento della sua vita dopo la perdita dell’amata moglie.

Sarà presente in studio anche la cantane e neo presentatrice Anna Tatangelo che ha recentemente fatto il suo esordio su Canale 5 con Scene da un matrimonio.