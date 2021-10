Andrea Iannone a Ballando con le stelle: le dichiarazioni sulle famose ex, Belén Rodriguez e Giulia De Lellis

Gossip

Andrea Iannone, pilota di Moto GP torna a parlare delle sue ex Belén Rodriguez e Giulia De Lellis. Negli anni passati ha avuto molte relazioni, tra queste spiccano quelle con la showgirl e l’influencer. Concorrente della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, si racconta in un’intervista.

Andrea Iannone, e la sua relazione con Belén Rodriguez e Giulia De Lellis

Andrea Iannone ha rilasciato delle dichiarazioni sulle sue ex, Belén Rodriguez, e Giulia De Lellis; lo ha fatto in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi.

Ha parlato sul legame avuto con la showgirl argentina e l’influencer romana; e sul loro passato trascorso insieme.

“Parlerei solo di Belén. Con Giulia ci sono stato solo 5-6 mesi” così ha esordito sul settimanale di Alfonso Signorini. D’altronde è noto che la storia con Belen sia stata molto importante per Iannone.

Andrea Iannone non è mai stato interessato al gossip che lo riguardava, come lui stesso ha detto: “Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere” .

La relazione con Belén è durata dal 2016 al 2018 e sembrava essere proiettata verso un futuro e con la voglia di creare una famiglia; Belén e Andrea si erano conosciuti grazie al fratello della Rodriguez, Jeremias e quasi subito erano andati a vivere a Lugano. Come è noto però, la loro storia è giunta al termine 2 anni dopo.

Finite le storie con Belén e Giulia De Lellis, ad Andrea Iannone sono stati attribuiti flirt, mai confermati, con Soleil Sorge, attualmente concorrente del GF VIP e Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto Tozzi.

Andrea Iannone, la carriera in Moto GP e la squalifica

Andrea Iannone è noto in tutto il mondo per la sua brillante carriera sportiva, finita con una squalifica per doping.

Non possiamo dimenticare i 35 podi e le 13 vittorie nel lungo percorso della sua carriera in Moto GP. Durante il Gran Premio della Malasia 2019, è risultato positivo al test del doping.

La squalifica è arrivata nel Novembre 2020, e gli è costato un ritiro forzato di 4 anni dalle competizioni. Una decisione che, come lo stesso Iannone ha raccontato, rappresenta una ferita ancora aperta. Nonostante ciò, Iannone si è comunque detto riconoscente per tutti i successi ottenuti e che la vita gli ha donato.

Andrea Iannone a Ballando con le Stelle con Lucrezia Lando

Andrea Iannone è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il programma di Milly Carlucci prenderà il via sabato 16 Ottobre in prima serata. Ha accettato di prendere parte a questa nuova avventura nonostante, come lui stesso ha spiegato, non sia molto portato per la danza.

Nonostante le remore del pilota, Milly Carlucci è riuscito a convincerlo ad affrontare le sue paure. La presentatrice è interessata ai concorrenti come persone e non come personaggi.

Il pilota farà coppia con Lucrezia Lando, ballerina professionista del programma dal 2018.

Con la sua partner si nota un buon rapporto dando un occhiata ai social. Sul profilo Instagram, Lucrezia ha postato una foto con Andrea Iannone “Cambia la pista ma la grinta è la stessa…pronto?”, taggando al motociclista. Lui per tutta risposta ha fatto la stessa cosa nel suo profilo Instagram “Ha vinto l’anno scorso e quest’anno si vuole ripetere…Sono nella merda”.

Al pubblico non resta che attendere per vedere la coppia Iannone-Lando al lavoro, pronti a trasmettere emozioni ogni sabato sera.