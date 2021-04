Andrea Iannone è famoso per essere un affermato motociclista, ma è noto anche alle cronache rosa perché apparso spesso tra i protagonisti delle riviste del settore. Oltre alla carriera in pista, infatti, anche la sua vita privata ha catturato l’attenzione dei fan, e nel suo passato ci sono alcune relazioni approdate tra le pagine di gossip, amori con alcune delle donne più belle del panorama vip italiano e presunti flirt.

Andrea Iannone, tutti gli amori: chi prima di Belen Rodriguez?

Uno degli amori più noti di Andrea Iannone è sicuramente quello con Belen Rodriguez. Non tutti invece sanno che, prima della showgirl argentina, sarebbe stato fidanzato per diversi anni con la modella palermitana Claudia Manzella.

La ragazza, che in passato avrebbe sognato di diventare una velina di Striscia la notizia, sarebbe stata una presenza costante e importante al fianco del pilota prima che lui si innamorasse di Belen Rodriguez.

Andrea Iannone, tutti gli amori: la storia con Belen Rodriguez

Andrea Iannone e Belen Rodriguez, invece, sono stati insieme dal 2016 fino al 2018. Galeotto, secondo quanto emerso, sarebbe stato Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl e amico del motociclista. Nel primo periodo della loro storia, hanno vissuto il loro amore lontano dai riflettori.

Successivamente, usciti allo scoperto, sono diventati protagonisti delle cronache rosa e avrebbero persino coltivato molti progetti di vita insieme. Il più importante tra tutti sarebbe stato quello di avviare una convivenza nella casa del pilota, a Lugano, ma la loro rottura ha infranto questo orizzonte lasciando spiazzati i fan.

Andrea Iannone, tutti gli amori: la storia con Giulia De Lellis

Dopo una breve frequentazione con la modella francese Audrey Bouetté, nel 2019 Andrea ha iniziato una relazione con l’influencer Giulia De Lellis.

Una storia breve, durata a malapena un anno, ma intensa e molto seguita dai fan. In particolare, a lasciare col fiato sospeso il pubblico, per diverso tempo, sarebbe stato il presunto triangolo tra Iannone, la De Lellis e Andrea Damante, ex fidanzato dell’influencer.

Dopo una serie di tira e molla, Giulia De Lellis sarebbe tornata proprio tra le braccia del suo ex. A distanza di pochi mesi, il motociclista sarebbe stato visto più volte insieme all’influencer Cristina Buccino. Quest’ultima, però, in seguito avrebbe smentito le voci di una presunta relazione.

Andrea Iannone: un nuovo amore?

Di recente, Andrea Iannone è stato paparazzato a Milano in compagnia di Natasha Tozzi, figlia del celebre cantante Umberto Tozzi. I due sono stati fotografati mentre pranzavano insieme, ma una volta usciti dal locale avrebbero preso strade diverse evitando l’occhio dei fotografi. Tuttavia, si sarebbero poi ritrovati in auto per dirigersi verso l’abitazione del pilota.

Nel 2021, come riportato dal Corriere dello Sport, un altro rumor sull’ipotesi di una nuova fidanzata. Iannone è stato accostato alla modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez, in seguito a un’interazione “sospetta” via Instagram Stories.

Nessuna conferma, però, circa la nascita di un amore, e la caccia allo scoop resta ancora aperta.

