Tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis l’amore sembra essere arrivato al capolinea. Un epilogo preannunciato dall’influencer nelle scorse settimane in una diretta Instagram e confermato dallo stesso motociclista attraverso la medesima modalità. La coppia attualmente è lontana fisicamente e, stando alle parole del ragazzo, anche a livello sentimentale.

Andrea Damante rivela: “Giulia? Non so dov’è!“

Una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi è ufficialmente in crisi. È imminente infatti, se non già avvenuta, la rottura tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. L’indiscrezione è arrivata dallo stesso motociclista che, attraverso una diretta Instagram con il collega Max Biaggi, si è lasciato sfuggire parole che confermerebbero tutto.

Assillato dalle domande dei followers sulla sua love story con l’influencer, Iannone ha risposto: “Basta con queste domande ragazzi! Giulia starà scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!“. Una frecciatina neanche troppo velata alla ragazza e alla sua decisione di pubblicare un libro (Le corna stanno bene su tutto) sulla rottura con l’ex, Andrea Damante.

I dubbi di Giulia De Lellis qualche giorno prima

Ma un segnale abbastanza significativo di questa crisi di coppia era arrivato qualche giorno fa proprio da Giulia De Lellis.

Avvezza a coinvolgere i suoi follower con dirette giornaliere su Instagram, la ragazza era stata interpellata sui motivi per i quali non aveva più parlato o fatto cenno sui social della storia d’amore con il motociclista. La risposta dell’influencer era stata diretta, sincera e senza filtri: “Se sono tre settimane che non ne parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione.Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale…“.

Un segnale importante che ha lasciato intendere che tra i due le cose non funzionassero più già da qualche settimana.