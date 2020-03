Giulia De Lellis lontana da casa di Iannone: la crisi è vera?

Non si placano le voci insistenti sulla crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Nonostante l’influencer abbia già negato la presunta rottura con il pilota di Moto GP, arriva un nuovo scoop che rimette tutto in discussione. Già da qualche tempo, setacciando i profili social della coppia, in molti hanno notato come siano scomparse tracce recenti dei rispettivi partner. Tuttavia, è un’altra l‘indiscrezione che fa tremare ancora i fan.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone separati per crisi o necessità?

È la rivista di gossip Chi a lanciare la bomba. Secondo quest’ultima infatti, la De Lellis avrebbe lasciato la casa di Lugano in cui si era trasferita per stare con il campione di Vasto, per “rifugiarsi” a Pomezia, dove vive la sua famiglia. L’ex tronista avrebbe addirittura affittato un appartamento. Potrebbero essere infiniti i motivi di questo (temporaneo?) allontanamento ma certo è che gli elementi a favore di una presunta crisi tra i due cominciano a diventare numerosi e sempre più plausibili.

È anche vero che entrambi i componenti della coppia erano reduci da rotture fresche. Giulia De Lellis era infatti fidanzata prima con il tronista e dj Andrea Damante, poi con il cantante Irama. Dal canto suo, Iannone era finito al centro del gossip per la sua relazione con Belen Rodriguez.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, un periodo difficile

In realtà, dopo le accuse di doping nei confronti di Iannone, l’ex concorrente del Grande Fratello si era schierata subito in difesa del compagno con un laconico “Chi ti conosce sa …. non servono altre parole“. Subito dopo tuttavia, pare che Iannone abbia chiesto espressamente alla De Lellis di non postare sui suoi profili social scatti insieme a lui o di lui. Proprio alcune foto pubblicate erano state utilizzate nel dibattito contro il pilota per dimostrare il sospetto cambiamento fisico. La coppia riuscirà a superare le numerose prove sul loro cammino?