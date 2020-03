Si vociferava di una presunta crisi tra Giulia De Lellis e il fidanzato Andrea Iannone, ma la notizia è stata smentita dall’ex-gieffina tramite il suo profilo social.

La presunta crisi di coppia

La presunta crisi di coppia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone era stata riportata da diverse testate giornalistiche, tra cui Spy: sembrava che a seguito dello scandalo sul presunto caso di doping riguardante Andrea Iannone, la coppia si stesse allontanando, e si vociferava di un possibile tradimento di lui con Mariana Yushchak e allo stesso tempo di un riavvicinamento tra la De Lellis e l’ex Andrea Damante.

Giulia smentisce e rassicura i follower

Ma la smentita è arrivata da Giulia De Lellis in persona tramite una delle sue stories pubblicata attraverso l’account Instagram: “Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza”.

La De Lellis ha dunque rassicurato tutti sul fatto che la sua storia con Iannone continui ad essere felice, dopo avergli già dimostrato tutto il suo appoggio quando era scoppiato lo scandalo sul presunto caso di doping a carico del motociclista Aprilia, anche in questo caso tramite il profilo Istagram, scrivendo “Chi ti conosce, sa. Non servono altre parole”.

Inoltre non molto tempo fa si vociferava di un matrimonio tra i due, voci poi calmate dalla partecipazione di Giulia De Lellis a Verissimo, dove aveva affermato riferendosi all’anello che le brillava all’anulare sinistro: “Non ho ancora ricevuto la proposta, ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui”.

La scarsa presenza sui social

Inoltre la De Lellis ha giustificato la sua scarsa presenza sui social adducendo come motivazione la voglia di godersi un po’ di relax: “Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa”.

Insomma, la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, iniziata dopo la chiusura delle precedenti relazioni con i rispettivi ex, Belén Rodriguez e Andrea Damante (la De Lellis ha pubblicato un libro sulla sua relazione con Damante dal titolo Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!), sembra continuare a gonfie vele, nonostante le difficoltà i due sembrerebbero più uniti che mai nell’affrontarle.

