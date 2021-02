Esplode il gossip sull’orizzonte di un nuovo amore per Andrea Iannone, pizzicato con la figlia di un famoso cantautore durante un pranzo a Milano. Il settimanale Chi lancia una foto che, secondo alcuni, sarebbe un indizio piuttosto concreto sulla nascita di un’altra coppia vip.

Andrea Iannone e Natasha, figlia di Umberto Tozzi: è nato un amore?

“Mentre Belen annuncia raggiante la sua gravidanza, il suo ex, Andrea Iannone inizia a costruire un nuovo rapporto con una celebre ‘figlia d’arte’“. È così che la rivista diretta da Alfonso Signorini introduce la notizia di un nuovo amore per il motociclista Andrea Iannone, a incorniciare gli scatti che lo immortalano in dolce compagnia.

Lei, scrive il settimanale, è Natasha Tozzi, figlia del cantautore Umberto Tozzi, paparazzata con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez durante un pranzo in un locale milanese.

Andrea Iannone e Natasha Tozzi nella foto del settimanale Chi

Niente di confermato dai diretti interessati e nessun evidente elemento che ricalchi i contorni di una storia d’amore, ma comunque tempismo perfetto per infiammare il gossip, alla luce del fatto che lo scoop arriva proprio a stretto giro dalla conferma che presto la showgirl argentina e il nuovo compagno, Antonino Spinalbese, diventeranno genitori. Alle spalle di Andrea Iannone non solo la relazione con Belen, ma anche quella con Giulia De Lellis, sfumata nel volgere di poco tempo con grande delusione dei fan.

Chi è Natasha Tozzi

Non si hanno molte informazioni sulla figlia di Umberto Tozzi, Natasha, che ha 32 anni (nata nel 1989) e conterebbe su un importante seguito sui social.

Trovare altre chicche sulla sua storia su Instagram si resta a bocca asciutta, perché pare che il suo profilo sia blindato e quindi accessibile solo previo consenso della diretta interessata.

Nel suo passato sentimentale, riporta Il Fatto Quotidiano, ci sarebbero almeno due relazioni importanti tra cui una con l’ex marito di Anna Falchi, Stefano Ricucci.

