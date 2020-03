Andrea Iannone, dopo la rottura con l’infuencer Giulia De Lellis, si dice pronto a ricominciare e voltare pagina. Il motociclista si è sfogato con un post sui social.

Ignoti i motivi della rottura tra Giulia e Andrea

Non sono chiari ancora i motivi della loro separazione. Quello che è noto, invece, è che la rottura è avvenuta all’improvviso, tra lo stupore di tutti. Inizialmente è stata la De Lellis a parlarne sui suoi social, con una diretta in cui spiegava di trovarsi in un momento molto delicato. Successivamente, anche Iannone ha dato manforte alle dichiarazioni della ex, ringraziando soprattutto quelli che gli sono stati e gli sono vicini seppur lontani, a causa dell’emergenza Coronavirus.

La quarantena, insomma, pare avergli fornito il tempo necessario e la dovuta calma a riflettere sulle cose davvero importanti per lui.

Iannone sulla rottura: “Non sono arrabbiato”

“NON SONO ARRABBIATO”. Esordisce così Andrea sul suo post Instagram. Una frase scritta in stampatello, quasi fosse urlata, liberatoria. La prima frase di un lungo post che risuona come messaggio per la ex e soprattutto per l’Italia intera, in un periodo così difficile quale quello che stiamo vivendo.

Pur senza palesemente fare il nome della ex, è chiaro che in alcuni passaggi si riferisca a lei:” In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”; ribadisce. Pare infatti che Giulia si sia molto riavvicinata al suo ex fidanzato, Andrea Damante.

Ritorno di fiamma De Lellis-Damante?

La De Lellis e Damante si erano fidanzati dopo una frequentazione all’interno del programma Uomini e Donne. Poi le loro strade si sono divise ed entrambi avevano cercato l’amore altrove.

In una delle ultime dirette Instagram di Giulia, però, lei torna a parlare, dopo molto tempo, di lui: “Ci sentiamo. Che volete che vi dica, che volete sapere? State sereni e tranquilli. Quanto siete curiosi!”. Quella del dj e dell’influencer, infatti, era una delle coppie più amate dai fan, che sperano fortemente in un loro ritorno di fiamma.