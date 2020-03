Un triangolo non amoroso, ma che indubbiamente sta facendo discutere negli ultimi giorni. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e dei suoi due “Andrea”: il motociclista Iannone e il dj Damante. La ragazza ha confermato la crisi con il primo e, in una diretta Instagram, ha lasciato intendere che con il secondo i rapporti sono ottimali. E sono tanti i seguaci dell’influencer che la vorrebbero nuovamente al fianco del “Dama”.

Giulia De Lellis risponde a Iannone

La vita sentimentale di Giulia De Lellis è nuovamente ad una svolta decisiva. L’influencer negli ultimi anni ha avuto al suo fianco Andrea Damante, il suo “storico” fidanzato e, dopo un breve flirt con il cantante Irama, il motociclista Andrea Iannone.

Tre ragazzi che le hanno fatto battere il cuore e che l’hanno portata ad essere una delle ragazze più discusse degli ultimi anni e sulla quale i giornali e i rotocalchi di cronaca rosa hanno versato chilometri e chilometri di inchiostro. In una diretta Instagram la De Lellis ha confermato la crisi in corso con Andrea Iannone: la coppia non starebbe più insieme ormai da diverse settimane.

La ragazza non si è risparmiata poi nel rispondere alla frecciatina che il motociclista le ha rivolto qualche giorno fa su Instagram. “Basta con queste domande. Giulia starà scrivendo un nuovo libro. Io non so dov’è“, aveva risposto stizzito e pungente Iannone ai followers che gli chiedevano che fine avesse fatto la ragazza.

Possibile riavvicinamento a Damante?

Giulia De Lellis in diretta su Instagram chiarisce ogni dubbio dei suoi seguaci, desiderosi di sapere come stanno realmente le cose: “Se sto scrivendo un seguito al mio primo libro? No, non sto scrivendo un altro libro per il momento.

Mi è stato chiesto un sacco di volte, però per il momento no“. Ma sempre più insistenti e desiderose di risposta sono le domande dei followers su un possibile ricongiungimento con l’ex Andrea Damante. Dopo essersi lasciata con il dj veneto, l’influencer aveva scritto e pubblicato un libro su questa separazione: Le corna stanno bene su tutto. Ma i loro rapporti, nonostante le incomprensioni, sono sempre rimasti positivi e proprio per questo motivo molti sperano in un ritorno di fiamma. Giulia De Lellis risponde così a chi le chiede del “Dama”: “Se adesso ci siamo riavvicinati?

Mi continuate a fare questa domanda: perché non parli mai di Damante? È un bellissimo uomo, mando un grande bacio al Dama. Siamo in buonissima. Ci sentiamo. Che volete che vi dica? Che volete sapere? State sereni e tranquilli“.