Brunori Sas è diventato papà: è nata Fiammetta. La prima foto della figlia del cantautore e Simona Marrazzo

Gossip

Brunori Sas è diventato papà per la prima volta. È nata Fiammetta, frutto dell’amore tra Dario Brunori (vero nome dell’artista) e la compagna Simona Marrazzo. L’annuncio l’ha dato lo stesso cantautore tramite i suoi profili social, che ha voluto condividere con i suoi follower la gioia per l’arrivo del primo fiocco rosa, sulla soglia dei suoi 44 anni.

Brunori Sas è papà, l’incontenibile gioia per la figlia Fiammetta

Fiammetta è la prima figlia del cantautore Brunori Sas, avuta con la compagna di sempre Simona Marrazzo, colei che lui stesso definisce il genitore “più sano”, parafrasando il suo post, mentre lui è quello “irrimediabilmente rimbambito”.

“Care figliuole e cari figliuoli brunoriani – ha scritto su Instagram per dare l’annuncio – sono Fiammetta, la più figliuola di tutte. Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma“. Poi ha aggiunto: “Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest’uomo, meno male che c’è mamma!

Dormiamoci su. Baci neonatali. F.”

Questa la didascalia del post pubblicato da Brunori Sas. Da sempre il cantautore è molto riservato sulla sua vita privata, ma questa volta non è riuscito a trattenere la riservatezza, esplodendo di felicità con queste parole.

Brunori Sas diventa padre: tutta la gioia dal mondo dello spettacolo

Tantissimi sono stati i colleghi dell’artista che hanno espresso solidarietà e amore nel post pubblicato. Da Levante (anche lei in attesa del fiocco rosa), a Samuele Bersani, Michela Giraud – che commenta con un simpatico “Una piccola Diesis” -, Emma, Ghemon, Paola Turci e Marco Giallini.

Per non parlare dei numerosissimi fan che hanno invaso il post di cuori e di auguri per la nuova arrivata. Sicuramente i fan aspettano ora un pezzo dedicato alla figlia, anche se dei suoi sentimenti paterni ne avevano già sentito parlare nel pezzo intitolato Per due che come noi uscito nel 2020: “Vuoi fare un bambino o lo faccio io? Se ti fa piacere so farlo da Dio”. E da come si vede nella foto pubblicata, è proprio così.